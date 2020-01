காங்கிரஸ் போனால் கவலையில்லை: துரைமுருகன்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

வேலூர்: கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் விலகி போனால் போகட்டும். எங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் என திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் கூறியுள்ளார்.



காங்கிரசுக்கு ஓட்டேயில்லை; துரைமுருகன்





தி.மு.க., காங்., இடையே மோதல் முற்றியுள்ளது. சில தினங்களுக்கு முன் தி.மு.க.,வை விமர்சித்து, தமிழக காங்., தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி அறிக்கை வெளியிட்டார். அது தி.மு.க.,வினரிடம் கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சோனியாவை டில்லியில் சந்தித்த பின்னர் அழகிரி கூறுகையில், தி.மு.க., உடன் கூட்டணியில் தான் இருக்கிறோம் என்றார்.











திமுகவின் டி.ஆர்.பாலு கூறுகையில், திமுக குறித்த அறிக்கையை கே.எஸ்.அழகிரி தவிர்த்திருக்கலாம். கட்சி தொண்டர்கள் கவலையில் உள்ளார்கள். தலைவர் மீது வைத்த குற்றச்சாட்டாகவே நாங்கள் அதை பார்க்கிறோம். தி.மு.க., - காங்., கூட்டணி பழைய நிலைக்கு திரும்புமா என்பதற்கு காலம் பதில் சொல்லும், என்றார்.





இந்நிலையில், இன்று வேலூரில் நிருபர்களை சந்தித்த திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் கூறுகையில், எங்கள் கூட்டணியில் இருந்து விலகி போனால் போகட்டும். எங்களுக்கு அதனால் நஷ்டமில்லை. காங்கிரஸ் கூட்டணியிலிருந்து விலகி சென்றாலும் அதைப்பற்றி கவலைப்படபோவது இல்லை. அவர்களுக்கு ஓட்டே கிடையாது. அதனால், எங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. காங்கிரஸ் கூட்டணியை விட்டு போனால் போகட்டும். இவ்வாறு துரைமுருகன் கூறினார்.



Advertisement