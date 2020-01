சாருலதா பாட்டி மறைவு: பி.சி.சி.ஐ., இரங்கல்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: உலக கோப்பை தொடரில் இந்திய அணிக்கு ஆதரவு தந்த ரசிகை, 87 வயது சாருலதா பாட்டி மரணம் அடைந்தார்.





கடந்த ஆண்டு இங்கிலாந்தில் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நடந்தது. இதன் லீக் போட்டியில் இந்திய அணி வங்கதேசத்தை வீழ்த்தியது. இப்போட்டியை நேரில் பார்த்த 87 வயதான சாருலதா படேல் என்ற பாட்டி, 'உவுசேலா' ஊதி, இந்திய வீரர்களுக்கு ஆதரவு தந்தார்.இந்த காட்சி 'கேமரா' கண்களில் சிக்கி, சாருலதா பாட்டி உலகம் முழுவதும் பிரபலம் ஆனார். போட்டிக்குப்பின் இவரை இந்திய அணி கேப்டன் கோஹ்லி, ரோகித் சர்மா சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.









இதனிடையே லண்டனில் வசித்த சாருலதா பாட்டி உடல்நலக்குறைவால் மரணமடைந்தார். இதற்கு இந்திய கிரிக்கெட் போர்டு சார்பில் இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இது குறித்து வெளியான 'டுவிட்டர்' செய்தியில்,' இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் சூப்பர் ரசிகை சாருலதா படேல். கிரிக்கெட் மீது இவர் கொண்ட ஆர்வம், எங்களை சிறப்பாக செயல்பட துாண்டுகிறது. இவர் எப்போதும் எங்கள் இதயங்களில் நிறைந்திருப்பார். இவரது ஆன்மா சாந்தியடையட்டும்,' என தெரிவித்துள்ளது. இந்திய அணி வீரர் ஷிகர் தவான், மும்பை ஐ.பி.எல்., அணி நிர்வாகம் சார்பிலும் இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

