காவி திருவள்ளுவர் படம் நீக்கம்; வெங்கைய்யா விளக்கம்

புதுடில்லி : காவி திருவள்ளுவர் படம் டுவிட்டரில் இருந்து நீக்கப்பட்டது ஏன் என துணை ஜனாதிபதி வெங்கைய்ய நாயுடு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.





திருவள்ளுவர் தினத்தை முன்னிட்டு காவி உடையில் கழுத்தில் ருத்ராட்சம் மாலை, நெற்றியில் திருநீற்று பட்டை, குங்கும பொட்டு உடன் கூடிய திருவள்ளுவர் படத்தை துணை ஜனாதிபதி வெங்ககைய்யா நாயுடு தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். சிறிது நேரத்தில், காவி அணிந்த திருவள்ளுவர் படத்தை நீக்கும்படியும், தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ திருவள்ளுவரின் புகைப்படத்தை வெளியிடுமாறும் பலர் டுவிட்டரில் கருத்து பதிவிட்டனர். இதனையடுத்து மீண்டும் எந்த ஒரு மத அடையாளமும் இன்றி, வெள்ளை நிற உடையணிந்த திருவள்ளுவரின் புகைப்படத்தை பதிவிட்ட வெங்கைய்ய நாயுடு, முன்பு பதிவிட்ட காவி அணிந்த திருவள்ளுவர் படத்தையும் நீக்கினார்.









காவி திருவள்ளுவர் படத்தை நீக்கியது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்து வெங்கைய்யா பதிவிட்டுள்ள டுவீட்டில், முன்னர் பதிவிடப்பட்ட படம், துணை ஜனாதிபதி அலுவலகம் தவறுதலாக பதிவிட்டதாகும். ஊழியர் ஒருவர் தவறுதலாக பதிவிட்டுள்ளார். அது தவறான படம் என சுட்டிக்காட்டப்பட்டதை அடுத்து, அப்படம் நீக்கப்பட்டது என தெரிவித்துள்ளார்.

