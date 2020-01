2வது ஒரு நாள் போட்டி: இந்தியா பேட்டிங்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ராஜ்கோட்: 2வது ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா அணி முதலில் பவுலிங் செய்ய முடிவு செய்தது. இதனையடுத்து இந்திய அணி முதலில் களமிறங்குகிறது.



இந்தியா வந்துள்ள ஆஸ்திரேலியா அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. மும்பையில் நடந்த முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலிய அணி 1-0 என தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இரண்டாவது ஒரு நாள் போட்டி, இன்று(ஜன.,17) ராஜ்கோட்டில் நடக்கிறது. இதில் வென்றால் மட்டுமே தொடரை தக்க வைக்க முடியும் என்ற இக்கட்டான நிலையில் இந்தியா உள்ளது.







இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா அணி முதலில் பவுலிங் செய்ய முடிவு செய்துள்ளது.

