களம் கண்ட விஐபிக்களின் காளைகள்

மதுரை : மதுரை அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டில் அரசியல் தலைவர்கள் பலரின் காளைகளும் பங்கேற்றுள்ளன. இதில் கடந்த ஆண்டை போலவே இந்த ஆண்டும் தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் காளைகள் பலரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.





இன்று நடந்த அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டில் துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், அமைச்சர்கள் விஜயபாஸ்கர், ராஜேந்திர பாலாஜி, திமுக எம்.பி., தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன், அமமுக கட்சி தலைவர் தினகரன் ஆகியோரின் காளைகள் பங்கேற்றன. இதில் ஓபிஎஸ், அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் 2 காளைகள், தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியனின் காளை ஆகியன பிடிபடவில்லை. அதே சமயம் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி மற்றும் தினகரனின் 2 மாடுகள் பிடிபட்டன.











அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் சின்ன கொம்பன், பெரிய கொம்பன் என்ற 2 காளைகள் நேற்று நடந்த பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டிலும் பங்கேற்றன. பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டிலும் பிடிபடாமல் இந்த காளைகள் பரிசுகளை வென்றன. தொடர்ந்து இன்றைய போட்டியிலும் பிடிபடாமல் பரிசுகளை வென்றது பலரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

