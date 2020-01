திமுக - காங்., கூட்டணி பலமாக உள்ளது: நாராயணசாமி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் விரிசல் இல்லை எனவும், கூட்டணி வலுவாக உள்ளதாகவும் புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.



உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பாக சில நாட்களுக்கு முன்னர், திமுகவை விமர்சித்து, தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி, சட்டசபை காங்கிரஸ் தலைவர் ராமசாமி ஆகியோர் கூட்டாக அறிக்கை வெளியிட்டனர். இதனால், திமுக -காங்கிரஸ் கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்பட்டது. திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிக்கிறது என அழகிரி சமாளித்தாலும், கூட்டணி பழைய நிலைக்கு திரும்பியுள்ளதா என்பதை காலம் தான் பதில் சொல்லும் என திமுகவின் டி.ஆர்.பாலு தெரிவித்தார். மேலும், கூட்டணியை விட்டு காங்கிரஸ் போனாலும் கவலையில்லை என திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் கூறியிருந்தார். இதனால், கூட்டணி நீடிக்குமா அல்லது முறியுமா என்ற கேள்வி எழுந்தது.







இந்நிலையில், புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி, சென்னையில் உள்ள திமுக அலுவலகத்தில் அக்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசினார். பின்னர் நாராயணசாமி கூறுகையில், ஸ்டாலினை சந்தித்து பொங்கல் வாழ்த்து சொல்ல வந்தேன். அவருக்கும், அவரது குடும்பத்தினருக்கும் திமுக தொண்டர்களுக்கும் எனது பொங்கல் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தேன்.



உள்ளாட்சி தேர்தலில், அதிமுகவின் பணபலம், அதிகார பலம், அதிகார துஷ்பிரயோகம், தேர்தல் அதிகாரிகளையே மிரட்டும் போக்கு ஆகியனவற்றை முறியடித்து திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி சிறப்பான வெற்றியைபெற்றது. இதற்கு காரணம் ஸ்டாலின்தான். அதற்காகவும் வாழ்த்து தெரிவித்தேன். நான் முன்பு சென்னை வரும்போதெல்லாம் கருணாநிதியை சந்தித்து ஆசி பெறுவேன். இப்போது திமுக தலைவர் என்ற முறையில் ஸ்டாலினைச் சந்தித்து வாழ்த்து சொல்லி இருக்கிறேன். இது மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு.



திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் விரிசல் என்று யார் சொன்னது? தமிழகம், புதுச்சேரியில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி பலமாகவே இருக்கிறது. இந்தக் கூட்டணி உள்ளாட்சி தேர்தலில் இணைந்திருந்ததைப் போல் சட்டசபை தேர்தலிலும் தொடரும். கூட்டணியை உடைக்க நினைத்தாலும் உடைக்க முடியாது. இது வலுவான கூட்டணி. வரவிருக்கும் சட்டசபை தேர்தலில் ஸ்டாலினை முதல்வராக்க காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பாடுபடுவார்கள். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

Advertisement