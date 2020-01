அரசின் திட்டங்களை மக்களிடம் சொல்ல அமைச்சர்களுக்கு பிரதமர் அறிவுரை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: காஷ்மீர் செல்லும் அமைச்சர்கள், மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்தும், அதனால் ஏற்படும் பலன்கள் குறித்தும் மக்களிடம் தெளிவாக விளக்கி கூற வேண்டும் என பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.



காஷ்மீருக்கு அளிக்கப்பட்டு வந்த சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் 370 சட்டப்பிரிவு ரத்து செய்யப்பட்டு, இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து இருயூனியன் பிரதேசங்களும் துணை நிலை கவர்னர்கள் ஆட்சியின் கீழ் செயல்படுகிறது. 36 மத்திய அமைச்சர்கள் , வரும் ஜன. 18-ம் தேதி முதல் 24 ம் தேதி வரை காஷ்மீர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கின்றனர். இவர்கள் பல்வேறு குழுக்களாக பிரிந்து இரு யூனியன் பிரதேசங்களிலும் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் சென்று காஷ்மீர் பாதுகாப்பு நிலவரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிலவரங்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்கின்றனர். இந்த குழுவில், ஸ்மிருதி இரானி, பியூஷ் கோயல், ஜிதேந்தர் சிங், ரவிசங்கர் பிரசாத், கிரண் ரிஜ்ஜூ, ஹர்தீப் பூரி, கிஷண்ரெட்டி, புருசோத்தம்சிங் ரூபாலா, மகேந்திரநாத் பாண்டே, விகேசிங், கஜேந்தர் சிங் ஷெகாவாத் மற்றும் அனுராக் தாக்கூர் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.









இந்நிலையில், மத்திய அமைச்சர்களுடன் நேற்று பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடினார். அப்போது மோடி கூறுகையில், மத்திய அரசின் திட்டங்களால் , அடிமட்ட அளவில் மக்களுக்கு கிடைக்கும் பலன்கள் குறித்து உள்ளூர் மக்களிடம் தெரிவிக்க வேண்டும். அமைச்சர்கள், நகரங்களில் மட்டும் தங்கியிருக்கக்கூடாது. கிராம பகுதிக்கும் சென்று உள்ளூர் மக்களுடன் கலந்துரையாட வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

