சாவர்க்கருக்கு விருது: எதிர்ப்பவர்களை 2 நாள் சிறையிலடைக்க சிவசேனா ஆசை

மும்பை: சாவர்க்கருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்குவதை எதிர்ப்பவர்களை அந்தமான் சிறையில் 2 நாளாவது அடைக்க வேண்டும் என சிவசேனா கட்சியின் மூத்த தலைவரும் எம்.பி.,யுமான சஞ்சய் ராவத் கூறியுள்ளார்.



இது தொடர்பாக அவர் மேலும் நிருபர்களிடம் பேசுகையில்:



வீரர் சாவர்க்கர் என்ற பெயரில், நாட்டிற்கும் சுய மரியாதைக்கும் ஒரு பெருமை இருக்கிறது. நேரு, காந்தியைப் போல சாவர்க்கரும் நாட்டுக்காக தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர். அவரை மதிக்க வேண்டும் என்பதே எங்களின் தரப்பு நியாயம். ஆனால் பலர் அவருக்கு விருது வழங்குவதை எதிர்க்கின்றனர். இவ்வாறு எதிர்ப்பவர்களை வீரர் சாவர்க்கர் அடைக்கப்பட்ட அந்தமான் சிறையில் 2 நாளாவது அடைக்க வேண்டும். இதன் மூலம் சாவர்க்கர் எவ்வளவு துன்பத்தை அனுபவித்தார் என்பதை உணர முடியும். இவ்வாறு ராவத் கூறியுள்ளார்.







ரேப் இன் இந்தியா என கூறிய ராகுலுக்கு, பா.ஜ., எம்.பி.,க்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதற்கு டில்லிலில் நடைபெற்ற காங்., கட்சி பேரணியில் தான் கூறிய கருத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்க போவதில்லை என கூறினார். மேலும், நான் ஒன்றும் சாவர்க்கர் இல்லை, ராகுல் காந்தி என கூறி இருந்தார்.



இந்நிலையில் சஞ்சய் ராவத் கூறியிருப்பது மஹாராஷ்ட்டிராவில் காங்., சிவசேனா கூட்டணி ஆட்சியில் பிளவு ஏற்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

