புயலில் இருந்து காக்க நியூயார்க்கில் சுவர் எழுப்புவது முட்டாள்தனம்: டிரம்ப்

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் நியூயார்க் நகரை புயலில் இருந்து பாதுகாக்க சுவர் எழுப்புவது, ஆடம்பரமானது, முட்டாள்தனமானது. சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிரான கொள்கை என அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.



அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகர் அடிக்கடி புயலால் பாதிக்கப்படுகிறது. அந்நகரை காப்பதற்காக, நியூயார்க் கடற்கரையில் இருந்து சில மைல்கள் தொலைவில் உள்ள நியூயார்க் துறைமுகம் பகுதியில் பெரிய சுவர் ஒன்றை எழுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக 11,900 கோடி அமெரிக்க டாலர் தேவைப்படும் எனவும், திட்டம் முடிவு பெற 25 ஆண்டுகள் ஆகும் எனவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.







இது தொடர்பாக அதிபர் டிரம்ப் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவில், புயல் தாக்குதலில் இருந்து நியூயார்க் நகரை காப்பதற்காக அதனை சுற்றி 20 ஆயிரம் கோடி அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் பெரிய அளவில் சுவரை எழுப்புவது என்பது அதிக பொருட்செலவை ஏற்படுத்தும். இது முட்டாள்தனமானது. இந்த திட்டம் சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிரானது. தேவையான போது, இந்த திட்டம் எந்த வகையிலும் பயனளிக்காது. பார்ப்பதற்கு பயங்கரமாக தோற்றமளிக்கும். இவ்வாறு அந்த பதிவில் கூறியுள்ளார்.





A massive 200 Billion Dollar Sea Wall, built around New York to protect it from rare storms, is a costly, foolish & environmentally unfriendly idea that, when needed, probably won't work anyway. It will also look terrible. Sorry, you'll just have to get your mops & buckets ready!