எஸ்ஐ கொலை: வதந்தி பரப்பிய காங்., பிரமுகர் கைது

நாகர்கோவில் : சுட்டு கொல்லப்பட்ட எஸ்.ஐ., வில்சன் குறித்து வதந்தி பரப்பியதாக கேரள காங்கிரஸ் பிரமுகரை போலீசார் கைது செய்தனர்.



கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை சந்தைரோட்டில் சோதனைசாவடியில், பணியில் இருந்த களியக்காவிளை சப் இன்ஸ்பெக்டர் வில்சன்(57) கடந்த 8 ம் தேதி இரவு பயங்கரவாதிகளால் சுட்டு கொல்லப்பட்டார். விசாரணையில், பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்புடைய 2 பேர் இந்த கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது. வில்சனை சுட்டு கொன்றுவிட்டு, கர்நாடகா மாநிலம் உடுப்பியில் பதுங்கியிருந்த பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்புடைய அப்துல் சமீம், தவுபிக் இரண்டு பேரையும் களியக்காவிளை போலீசார் கைது செய்து கன்னியாகுமரி கொண்டு வந்து விசாரணை நடத்தினர். அதில், அவர்கள் சார்ந்த அமைப்பினரை கைது செய்ததால், பழிவாங்கும் நோக்கத்தில் வில்சனை கொன்றதாக வாக்குமூலம் அளித்தனர். அவர்கள் மீது உபா சட்டம் பாய்ந்துள்ளது.



மேலும் அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக, தடை செய்யப்பட்ட அமைப்பை சேர்ந்த மன்சூர், ஜெபிபுல்லா, அஜ்மத்துல்லா ஆகியோரை கைது செய்ததுடன், வில்சன் கொலை வழக்கில் மூளையாக செயல்பட்டதாக மெஹபூப் பாஷாவையும் , பெங்களூருவில் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.







இந்நிலையில், வில்சன் குறித்து தவறாகவும், பயங்கரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக சமூக வலைதளங்களில் கருத்துகளை பதிவிட்டதாக, கேரள மாநிலம், திருவனந்தபுரம் காங்கிரஸ் பிரமுகர் ஷாகுல் நவாஸ் என்பவரை, புதுக்கடை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

