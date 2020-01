பெண் கலெக்டர் முடியை பிடித்து இழுத்த பா.ஜ.,வினர்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

போபால் : ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவரை கன்னத்தில் அறைந்த பெண் கலெக்டரை, கூட்டத்தில் இருந்த மற்றொருவர் முடியை பிடித்து இழுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது தொடர்பாக ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.







மத்திய பிரதேசத்தின் ராஜ்கர் பகுதியில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு ஆதரவாக பா.ஜ.,வினர் நேற்று (ஜன.,19) ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். ஆர்ப்பாட்டத்தை தடுப்பதற்காக ராஜ்கர் கலெக்டர் நிவேதா மற்றும் துணை கலெக்டர் பிரியா வர்மா ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்றனர்.



அப்போது போராட்டக்காரர்களில் ஒருவரை துணை கலெக்டர் பிரியா வர்மா, கன்னத்தில் அறைந்து கலைந்து போக சொன்னார். இதனால் கலெக்டரை பா.ஜ., தொண்டர்கள் சூழ்ந்து கொண்ட போது, கூட்டத்தில் ஒருவர் பிரியா வர்மாவை அடித்து, முடியை பிடித்து இழுத்து தள்ளிவிடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.



இதனால் போலீசாருக்கும், போராட்டக்காரர்களுக்கும் மோதல் ஏற்பட்டது. பாதுகாப்பு கருதி அப்பகுதியில் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 124 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் 17 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் துணை கலெக்டரின் முடியை பிடித்து இழுத்தவர் கைது செய்யப்பட்டார்.







பிரியாவை அடித்ததாக 2 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Advertisement