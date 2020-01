பட்ஜெட் அச்சடிக்கும் பணி; அல்வா விழாவுடன் துவக்கம்

இதுவே இந்த அம்மணி கிண்டும் கடைசி அல்வா என்றே நினைக்கிறேன். சாமி சும்மா இருக்க விடமாட்டார். மக்களுக்கு அல்வா கொடுக்காமல் இருந்தால் சரி. பெரிய பெரிய எதிர்பார்ப்பு இந்த பட்ஜெட் மீது.. குருவி தலையில் பனங்காய்.. என்ன ஆகுது என்று பாப்போம்.. சொதப்பினால் மோடிக்கும் சேர்த்தே கெட்ட பெயர்.. ஏனெனில் இம்முறை வழக்கத்துக்கு மாறாக மோடியும் உள்துறையும் வியாபார முன்னோடிகளை சந்தித்து ஆலோசனை கேட்டுள்ளனர்.. நிதி அமைச்சர், சூப்பர் நிதி அமைச்சர், சூப்பருக்கு சூப்பர் நிதி அமைச்சர்.. ஆக மொத்தம் மூன்று பேர் இதில் தலையிட்டுள்ளனர். ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி உண்டு too many cooks will spoil the broth.. என்று.. அப்படி ஆகாமல் இருக்க கடவது... பயம்.. இன்னும் பொருளாதார நெருக்கடியை தாங்க முடியாது....