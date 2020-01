அரசிடம் பணம் இருக்கு; முடிவெடுக்கும் திறன் இல்லை: கட்காரி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

நாக்பூர் : அரசிடம் பணம் அல்லது நிதிக்கு பற்றாக்குறை இல்லை. முடிவுகள் எடுக்கும் திறனில் தான் குறைபாடு உள்ளது என மத்திய போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்காரி தெரிவித்துள்ளது புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.



மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்காரி சர்ச்சையான கருத்துகளை தெரிவிப்பது வழக்கம். அதே போல புதிதாக சர்ச்சை கருத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.







நாக்பூரில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய கட்காரி, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நான் ரூ.17 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான பணிகளை முடித்துள்ளேன். இந்த ஆண்டு ரூ.5 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான பணிகளை செய்து முடிக்க விரும்புகிறேன். இந்த அரசில் பணம் அல்லது நிதி ஒதுக்குவதில் எந்த பற்றாக்குறையும் இல்லை.



ஒரு விஷயத்தை செய்வதற்கும் அதற்கான முடிவுகளை எடுக்கும் திறனில் தான் குறைபாடு உள்ளது. எதிர்மறை செயல்பாடுகளும், முடிவுகளை எடுப்பதற்கு தைரியம் இல்லாததும் தான் முக்கியமான குறையாக உள்ளது என்றார்.

