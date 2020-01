ஹைட்ரோ கார்பன்:பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் பழனிசாமி கடிதம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: டெல்டா பகுதி மக்களை கேட்காமல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்த கூடாது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜாவடேகருக்கு முதல்வர் பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார்.



கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது: ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு விவசாயிகள், சமூக ஆர்வலர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். சுற்றுச்சூழல் துறை அனுமதி மற்றும் மக்களின் கருத்தை கேட்க தேவையில்லை என்ற முடிவை திரும்ப பெற வேண்டும். பெரும்பாலான ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்கள் டெல்டா பகுதியிலே அமைந்துள்ளது.. மேலும் டெல்டா பகுதி தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியமாக விளங்கி வரும் பகுதி. சுற்றுச்சூழல் துறை அறிக்கை அனுப்பும் முன் தமிழக அரசுடன் கலந்து ஆலோசிக்கவில்லை. இவ்வாறு அக்கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.







