சிஏஏ.,வுக்கு தடை விதிக்க முடியாது: சுப்ரீம் கோர்ட்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு இடைக்கால தடை விதிக்க மறுத்துள்ள சுப்ரீம் கோர்ட், இந்த வழக்கை அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டுள்ளது.





சிஏஏ.,வுக்கு எதிராக 143 மனு :





நம் நாட்டுக்கு அகதிகளாக வந்துள்ள ஹிந்து, சீக்கியர் உள்ளிட்ட மதத்தினருக்கு, இந்தியக் குடியுரிமை வழங்குவதற்கான மசோதா, பார்லிமென்டின் இரு சபைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த மசோதாவுக்கு, ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த், ஒப்புதல் அளித்தார்.



இதனையடுத்து குடியுரிமை திருத்த சட்டம் நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில் இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து காங்., திமுக.,போன்ற அரசியல்கட்சிகள் உள்ளிட்ட 143 மனுக்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த மனுக்களை தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.பாப்டே தலைமையிலான அமர்வு இன்று(ஜன.,22) விசாரித்தது.



அப்போது சிஏஏ.,வுக்கு எதிரான 143 மனுக்களில் 60 மனுக்களுக்கு பதில் அளிக்க அவகாசம் தேவை எனக் அட்டர்னி ஜெனரல் வேணுகோபால் கேட்டார். சிஏஏ குறித்த முடிவு செய்யும் வரை என்பிஆர்., பணிகளை நிறுத்தி வைக்க உத்தரவிட வேண்டும் என காங்., மூத்த வழக்கறிஞர் கபில்சிபல் வாதிட்டார்.







சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு :





இதனை கேட்ட தலைமை நீதிபதி, மத்திய அரசின் வாதத்தை கேட்காமல் சிஏஏ.,வுக்கு எந்த தடையும் விதிக்க முடியாது. அசாம் விவகாரம் முற்றிலும் மாறுபட்டது. அசாம் மற்றும் திரிபுராவில் இருந்து சிஏஏ.,க்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் தனியாக விசாரிக்கப்படும். சிஏஏ.,வை எதிர்த்த மனுக்கள் 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்றப்படும். அசாம் தொடர்பாக மனுக்களுக்கு எப்போது பதிலளிப்பீர்கள் என மத்திய அரசை கேட்டார்.



2 வாரங்களில் பதிலளிக்கிறோம் என அட்டர்னி ஜெனரல் பதிலளித்தார். இதனையடுத்து சிஏஏ.,க்களுக்கு எதிரான மனுக்களை தள்ளுபடி செய்யவோ, இடைக்கால தடை விதிக்கவோ சுப்ரீம் கோர்ட் மறுத்து விட்டது. தொடர்ந்து வழக்கின் விசாரணை 4 வாரங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்குள் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

Advertisement