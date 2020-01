அமேசான் நிறுவனர் மொபைல்போன் ஹேக்: சவுதி இளவரசர் மீது புகார்

துபாய் :உலகின் மிகப்பெரிய பணக்காரரான, அமேசான் நிறுவனர் ஜெப் பெசோசின் மொபைலை ஹேக் செய்து சவுதி சவுதி இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் உளவுபார்த்ததாக வெளியான செய்தியை, சவுதி அரசு மறுத்துள்ளது.



இது தொடர்பாக நாளிதழ்களில் வெளியான செய்தி : கடந்த 2018 ம் ஆண்டு மே1 அன்று, ஜெப் பெசோசும், முகமது பின் சல்மானும் நட்பு அடிப்படையில் வாட்ஸ் ஆப் செயலி மூலம் தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளனர். அப்போது, பெசோசுக்கு வைரஸ் உள்ள வீடியோ ஒன்றை சல்மான் அனுப்பியுள்ளார். அதன் பின்னர், ஒரு மணி நேரத்தில், பெசோஸ் போன் ஹேக் செய்யப்பட்டு தகவல்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.



இது தொடர்பாக பெசோசின் பாதுகாப்பு பொறுப்பாளர் கூறும் போது, பெசோசின் மொபைல்போனில் சவுதி அரசு பல தகவல்களை எடுத்துள்ளது. மொபைல்போனில் சவுதி ஊடுருவியது எங்களுடைய விசாரணை அதிகாரிகள் மற்றும் பல வல்லுநர்கள் உறுதிபடுத்தியுள்ளனர். இவ்வாறு அந்த செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளது.



மறுப்பு

ஆனால், இதனை மறுத்துள்ள சவுதி அரசு, ஜெப் பெசோசின் மொபைல் போன் ஹேக் செய்யப்பட்டதன் பின்னணியில் சவுதி உள்ளதாக வெளியான தகவல்கள் அபத்தமானது. இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் எனு அழைப்பு விடுக்கிறோம். அப்போது தான் இது தொடர்பான உண்மையை நாம் வெளிக்கொண்டு வர முடியும். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.





Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.