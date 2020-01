டில்லி தேர்தல்: பா.ஜ., நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியல் தயார்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: பிப்., 8 ல் நடைபெற உள்ள டில்லி சட்டசபை தேர்தலில் ஆட்சியை கைப்பற்றும் விதமாக 40 நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.







டில்லி சட்டசபைக்கு வரும் 8-ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனையடுத்து ஆட்சியை கைப்பற்ற ஆம் ஆத்மி, பா.ஜ., காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட உள்ளன.









காங்கிரஸ் ஏற்கனவே நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இதனையடுத்து 20 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் விதமாக பா.ஜ.,வும் தன்னுடைய நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த பட்டியலில் பிரதமர் மோடி , உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, ஹேமமாலினி, சன்னி தியோல், பாடகர்கள் ஹன்ஸ் ராஜ்ஹன்ஸ், போஜ்பூரி நட்சத்திரமான ரவி கிஷான் , தினேஷ்லாலா யாதவ், மற்றும் கிரிக்கெட் வீரரும், பா.ஜ., எம்.பி.,யான கவுதம் காம்பீர் , உ.பி., முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத், இமாச்சல பிரதேச முதல்வர் ஜெய்ராம் தாகூர், அரியானா முதல்வர் மனோகர்லால் கட்டார், உத்தரகாண்ட் முதல்வர் திரிவேந்திரா சிங் ராவ்த், ம.பி., முன்னாள் முதல்வர் சிவராஜ்சிங் சவுகான் உள்ளிட்டோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.





கடந்த 2015 ம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலின் போது ராஜ்நாத்சிங், நிதின்கட்கரி, அனுராக் தாகூர், முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி தாவர் சந்த் கெலாட் உள்ளிட்டோர் பிரசாரம் செய்தனர் இருப்பினும் 70 தொகுதிகளில் வெறும் மூன்று இடங்களை மட்டுமே பா.ஜ., பிடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.



Advertisement