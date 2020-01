நேதாஜி கையில் பாஜ., கொடி: கொதிக்கும் பேரன்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கோல்கட்டா: நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் பிறந்த தினத்தில் அவரது சிலையின் கையில் பாஜ., கொடியை கொடுத்ததற்கு நேதாஜியின் பேரன் சந்திரபோஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், பாஜ.,வில் தன்னுடைய எதிர்காலம் குறித்து மறுபரிசீலனை செய்வேன் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.



இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்தி போராடியவர் நேதாஜி என அழைக்கப்படும் சுபாஷ் சந்திர போஸ். இவரின் பிறந்த தினமான இன்று (ஜன.,23) பாஜ., கட்சியினர், மேற்குவங்கத்தில் இருந்த அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். அப்போது, சுபாஷ் சந்திர போஸ் சிலையின் கையில் பாஜ., கொடியை கட்டி விட்டனர். இந்த புகைப்படங்கள் வெளியானதால் சர்ச்சையானது. இது குறித்து மேற்குவங்க பாஜ., துணை தலைவரும், நேதாஜியின் பேரனுமான சந்திரபோஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.







அவர் கூறியதாவது: நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அரசியல் நபராக இருந்தாலும் கட்சி அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டவர். எந்த கட்சியும் அவரது கையில் கொடியை கொடுத்து நேதாஜியை சொந்தமாக்க முடியாது. முறையற்ற இந்த நிகழ்வை நான் கண்டிக்கிறேன். இது குறித்து பாஜ., மாநில தலைவரான திலிப் கோஷ் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நினைக்கிறேன்.







நான் சில சிறிய மாற்றங்களுடன் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை (சிஏஏ) ஆதரிக்கிறேன். அண்டை நாடுகளில் துன்புறுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு நாம் அடைக்கலம் கொடுக்க வேண்டும் என மகாத்மா காந்தி கூறியிருக்கிறார். ஆனால் அவர் எந்த மதத்தையும் குறிப்பிடாமல், துன்புறுத்தப்பட்ட அனைவரையும் குறிப்பிட்டுள்ளார். எனவே காந்தி கூறியதை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால், அவர் சொன்ன அனைத்தையும் பின்பற்ற வேண்டும்.



மதத்தை குறிப்பிடாமல் துன்புறுத்தப்பட்ட நபர்கள் இந்தியாவில் குடியுரிமை பெறப்படுவார்கள் என இந்திய அரசு, சிஏஏ.,வை சரிசெய்து மாற்றியமைத்தால், அனைத்து எதிர்கட்சிகளின் பிரசாரமும் சில நொடிகளில் காணாமல் போய்விடும்.







நான் பாஜ.,வில் சேர்ந்த போது, 2016ம் ஆண்டு ஜனவரியில் பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோருடன் கலந்துரையாடினேன். அப்போது, அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய மற்றும் மதசார்பற்ற நேதாஜியின் சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் தான் அரசியல் செய்வேன், நான் நேதாஜியின் திசைகளிலிருந்து விலக மாட்டேன், என்றேன். இது போன்ற நிலை இருந்தால், நான் பாஜ.,வில் என்னுடைய எதிர்காலம் குறித்து மறுபரிசீலனை செய்வேன். இவ்வாறு சந்திரபோஸ் கூறினார்.

