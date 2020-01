நடிகர் சங்க தேர்தல் வழக்கில் நாளை தீர்ப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: நடிகர் சங்க தேர்தல் வழக்குகளில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நாளை(24-ம் தேதி) தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது.





கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் 23-ம் தேதி நடிகர் சங்க தேர்தல் நடைபெற்றது. நாசர் தலைமையிலான அணியும், பாக்யராஜ் தலைமையிலான அணியும் தேர்தலை சந்தித்தனர். சங்க தேர்தலில் பதிவான வாக்கு எண்ணிக்கை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக தொடர்பாக விஷால், மற்றும் சங்க உறுப்பினர்கள் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தனர். இந்த வழக்குகளில் சென்னை ஐகோர்ட் நாளை தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது.













நடிகர் சங்க தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையை நிறுத்தி வைத்த உத்தரவுக்கு எதிராக நடிகர் விஷால் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். நடத்தப்பட்ட தேர்தல் செல்லாது என அறிவிக்க கோரி சங்க உறுப்பினர்கள் வழக்கு தொடர்ந்தனர். நடிகர் சங்கத்திற்கு தனி அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நடிகர்கள் கார்த்தி , நாசர் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.



இந்த வழக்குகளில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நாளை தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது. இதனையடுத்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட நடிகர் சங்க தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுமா என்பது தெரிய வரும்.

