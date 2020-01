குடியரசு தினத்தை சீர்குலைக்க சதி : என்கவுன்டர், குண்டுவெடிப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : குடியரசு தினத்தை சீர்குலைக்கும் திட்டத்துடன் இந்தியாவிற்குள் ஊடுருவ முயன்ற 2 பயங்கரவாதிகள் காஷ்மீரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். இதே போன்று அசாமில் குருத்வாரா அருகே குண்டுவெடிப்பு நடத்தப்பட்டுள்ளது.





காஷ்மீரில் அவந்திபுரா பகுதியில் இந்திய எல்லைக்கள் ஊடுருவ முயன்ற 2 பயங்கரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதிகள் இருவரும் பாக்.,ஐ சேர்ந்த புர்ஹன் ஷேக் மற்றும் ஜெய்ஷ் இ முகம்மது அமைப்பின் கமாண்டோ யாசிர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. போலீஸ் ஆவணங்களின்படி இவர்கள் பயங்கரவாத குற்றங்களான குண்டுவெடிப்பு, பொது மக்களை கொலை செய்வது போன்ற குற்றங்களில் தொடர்புடையவர்கள் என தெரிய வந்துள்ளது.







அசாமின் திப்ரூகார் பகுதியில் குருத்வாராவிற்கு அருகில் உள்ள பஜார் ஒன்றில் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. இது பற்றி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். இந்த குண்டுவெடிப்பில் உயிரிழப்புக்கள் ஏதும் ஏற்படவில்லை என கூறப்படுகிறது. திப்ரூகார் மற்றும் சொனாரி ஆகிய பகுதிகளில் இந்த குண்டுவெடிப்பு நிகழ்த்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதே போன்று சென்னை விமான நிலையத்தில் கேட்ரபாரற்று கிடந்த மர்ம பையை, மோப்ப நாயின் உதவியுடன் சோதனையிட்டு, காவலர்கள் அகற்றி உள்ளனர்.

Advertisement