ராணுவ வலிமையை பறைசாற்றிய இந்தியா

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: 71வது குடியரசு தின விழாவில், இந்தியாவின் ராணுவ பலத்தை பறைசாற்றும் வகையில், முப்படைகளை சேர்ந்த பீரங்கிகள், டாங்குகள் இடம்பெற்றன.அணிவகுப்பில் முதன்முறையாக சின்னூக் மற்றும் அப்பாச்சி ரக ஹெலிகாப்டர்கள் பங்கேற்றன. இவை சமீபத்தில் தான் இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கப்பட்டன.









ராணுவத்திற்கு சொந்தமான டி-90 பீஷ்மா பீரங்கிகள் கேப்டன் சன்னி சஹார் தலைமையில் அணிவகுப்பில் பங்கேற்றன.









Advertisement

269 மீடியம் ரெஜிமன்ட்டை சேர்ந்த கேப்டன் அபினவ் சாஹூ, தலைமையில் கே-9 வஜ்ரா - டி பீரங்கிகள் இந்த அணிவகுப்பில் இடம்பெற்றன.









இந்த அணிவகுப்பில், ஆயுதம் பொருத்தப்பட்ட இலகுரக ருத்ரா ஹெலிகாப்டர்கள், இலகுரக ஹெலிகாப்டர்கள் பங்கேற்றன.









6வது பட்டாலியனை சேர்ந்த சீக்கிய காலாட்ப்டை வீரர்கள் மேஜர் அஞ்சும் குப்தா தலைமையில் அணிவகுத்து சென்றனர்.















ராணுவ அதிகாரி தன்யா ஷெர்ஜில் கார்ப்ஸ் ஆப் சிக்னல்ஸ் வீரர்கள் அணிவகுத்து சென்றனர்.











குடியரசு தின அணிவகுப்பில், கடற்படையை சேர்ந்த இசைக்கலைஞர்கள், வின்சென்ட் ஜான்சன் தலைமையில், வாத்தியங்களை இசைத்தபடி அணிவகுத்து சென்றனர்.















இந்த அணிவகுப்பில், கடலில் நீண்ட தூரம் சென்று ரோந்து பணியில் ஈடுபடும் போயிங் பி8ஐ விமானம் இடம்பிடித்தது.















இந்தோ திபெத்திய எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்கள், உதவி கமாண்டர் அமித் யாதவ் தலைமையில் அணிவகுத்து சென்றனர்.





Advertisement