17,000 அடி உயரத்தில் லடாக்கில் குடியரசு தினம் கொண்டாடிய வீரர்கள்

லடாக் : லடாக்கில் 17,000 அடி உயரத்தில் இந்தோ-திபெத்திய எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்கள், மைனஸ் 20 டிகிரி செல்சியஸ் குளிரில் குடியரசு தினத்தை கொண்டாடினர்.





வெள்ளை நிற சீருடை அணிந்த வீரர்கள், "பாரத் மாதா கி ஜெய்" மற்றும் "வந்தே மாதரம்" என முழக்கமிட்டபடி கையில் தேசிய கொடியை பறக்கவிட்டபடி, கொட்டும் பனிக்கட்டியில் அணிவகுத்து வந்தனர். 1.58 நிமிடங்கள் கொண்ட இந்த வீடியோ டுவிட்டரில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.



#Himveers of #ITBP salute the Nation on #RepublicDay2020 #RepublicDayIndia என குறிப்பிட்டு இந்திதோ-திபெத்திய படையினருக்கான அதிகாரப்பூர்வ டுவிட்டர் பக்கத்தில் போட்டோக்களும், வீடியோவும் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.









1962 ம் ஆண்டு அக்.,24 ம் தேதி இந்தோ-திபெத்திய எல்லை பாதுகாப்பு படை உருவாக்கப்பட்டது. தற்போது இந்த படை லடாக்கின் கரகோரம் முதல் அருணாச்சலின் ஜசீப் லா பகுதி வரையிலான இந்திய-சீன எல்லையான 3488 கி.மீ., தூரத்தை பாதுகாத்து வருகிறது. குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு 15 இந்தோ-திபெத்திய எல்லை பாதுகாப்பு வீரர்களுக்கு விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் பகிர்ந்துள்ள இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டிங் ஆகி வருகிறது.





