டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு முறைகேடு: மேலும் ஒருவர் கைது

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: டிஎன்பிஎஸ்சி 'குரூப்-4' தேர்வு முறைகேடு தொடர்பாக மேலும் ஒருவரை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்தனர்.



டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் - 4 தேர்வில், பெரும் முறைகேடு நடந்ததாக புகார்கள் எழுந்தன. இது தொடர்பாக, டி.என்.பி.எஸ்.சி., அதிகாரிகள் நடத்திய விசாரணையில், முறைகேடு நடந்தது உறுதியானது. இதையடுத்து டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. புகார், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீஸ் விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. அவர்களின் விசாரணையில், மெகா மோசடி நடந்ததும், தேர்வு எழுதியோரில் 99 பேர் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது. இவர்கள் அனைவரும் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டு, அவர்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் அரசு பணிக்கு தேர்வு எழுத தடை விதிக்கப்பட்டது. மோசடி நடந்த ராமேஸ்வரம், கீழக்கரை மையங்களுக்கு நேரடியாக சென்றும் சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.







இந்த விவகாரத்தில் ஏற்கனவே, பள்ளிக் கல்வித்துறை அலுவலக உதவியாளர் ரமேஷ், 39, எரிசக்தி துறை உதவியாளர் திருக்குமரன், 35, மற்றும் தேர்வு எழுதிய நிதிஷ்குமார், 21, ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்நிலையில், டிபிஐ-யில் ஆவண கிளார்க்காக பணிபுரிந்து வரும் ஓம்காந்தன் என்பவர் இன்று (ஜன.,26) கைது செய்யப்பட்டார். இவர், விடைத்தாள்களை கொண்டு செல்லும் வழியில் அதைமாற்றி முறைகேட்டிற்கு உதவி செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

Advertisement