பத்ம விருது பெற்றவர்களுக்கு தலைவர்கள் வாழ்த்து

சென்னை: மத்திய அரசு நேற்று (ஜன.,25) அறிவித்த பத்ம விருதுகளை பெற்றவர்களுக்கு முதல்வர் இ.பி.எஸ்., மற்றும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்



பல்வேறு துறைகளில் சாதனை புரிந்த, சிறந்த முறையில் பணியாற்றிய 141 பேருக்கு பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியை சேர்ந்த 9 பேருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட உள்ளது. தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் வேணு ஸ்ரீனிவாசன், சமூக சேவகர் கிருஷ்ணம்மாள் ஜகனாதன், புதுச்சேரியை சேர்ந்த எழுத்தாளர் மனோஜ் தாஸ் உள்ளிட்டோருக்கு பத்ம பூஷண் விருதும், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த கர்நாடக இசை பாடகிகள் லலிதா மற்றும் சரோஜா சகோதரிகள், சமூக சேவகர் எஸ். ராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட 118 பேருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதும் வழங்கப்பட உள்ளது. அவர்களுக்கு தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.











முதல்வர் இ.பி.எஸ்., வெளியிட்ட அறிக்கையில், நாட்டிற்கும், தமிழகத்திற்கும் பெருமை சேர்க்கும் விதமாக தேர்வானவர்களுக்கு மக்கள் சார்பில் வாழ்த்துகள். மேலும், பல்வேறு விருதுகளை பெற்று தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.



திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிக்கையில் ,நாட்டின் மிக உயரிய பத்ம விருதுகள் பெறும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள்! தமிழகத்தைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகந்நாதன், சமூக சேவகர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன், தொழிலதிபர் வேணு சீனிவாசன், இசைக்கலைஞர்கள் லலிதா சிதம்பரம்,சரோஜா சிதம்பரம், ஓவியர் மனோகர் தேவதாஸ் ஆகியோருக்கு நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகள்!



இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளனர்.



