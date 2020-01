இந்திய அணி 2வது வெற்றி: ராகுல், ஸ்ரேயாஸ் விளாசல்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ஆக்லாந்து: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது 'டுவென்டி-20' போட்டியில் ராகுல், ஸ்ரேயாஸ் அசத்த இந்திய அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.



நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி ஐந்து 'டுவென்டி-20' போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது. இரண்டாவது போட்டி ஆக்லாந்தில் இன்று (ஜன.,26) நடந்தது. 'டாஸ்' வென்ற நியூசிலாந்து கேப்டன் வில்லியம்சன் பேட்டிங் தேர்வு செய்தார். இரு அணிகளிலும் மாற்றம் செய்யப்படவில்லை.













ஜடேஜா அசத்தல்



நியூசிலாந்து அணிக்கு கப்டில், மன்ரோ துவக்கம் தந்தனர். முதல் விக்கெட்டுக்கு 48 ரன்கள் எடுத்தபோது, கப்டில் (33) ஆட்டமிழந்தார். ஷிவம் துபே பந்தில் மன்ரோ (26) அவுட்டானார். ஜடேஜா 'சுழலில்' கேப்டன் வில்லியம்சன் (14), கிராண்ட்ஹோம் (3) சிக்கினர். டெய்லர், செய்பெர்ட் இணைந்து ஒன்றிரண்டு ரன்களாக சேர்த்தனர்.



பும்ரா 'வேகத்தில்' டெய்லர் (18) அவுட்டானார். நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவரில் 5 விக்கெட்டுக்கு 132 ரன்கள் எடுத்தது. செய்பெர்ட் (33) அவுட்டாகாமல் இருந்தார். இந்திய அணி சார்பில் அதிகபட்சமாக ஜடேஜா 2 விக்கெட் கைப்பற்றினார்.











ராகுல் அரை சதம்

எளிய இலக்கை விரட்டிய இந்திய அணிக்கு ரோகித் (8), கேப்டன் கோஹ்லி (11) விரைவில் திரும்பினர். லோகேஷ் ராகுல், ஸ்ரேயாஸ் இணைந்து சிறப்பாக விளையாடினர். இஷ் சோதி பந்தை ஸ்ரேயாஸ் சிக்சருக்கு பறக்கவிட்டார். ராகுல் 'டுவென்டி-20' அரங்கில் 11வது அரை சதம் விளாசினார்.



ஸ்ரேயாஸ் 44 ரன்கள் எடுத்தார். ஷிவம் துபே ஒரு சிக்சர் பறக்கவிட, இந்திய அணி 17.3 ஓவரில் 3 விக்கெட்டுக்கு 135 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. ராகுல் (57), துபே (8) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர். இதனையடுத்து, இந்திய அணி 2-0 என தொடரில் முன்னிலை பெற்றது. மூன்றாவது போட்டி வரும் 29ல் ஹாமில்டனில் நடக்கவுள்ளது.

