நீர்மூழ்கி கப்பலில் இருந்து 5000 கி.மீ., தூரம் சென்று தாக்கும் ஏவுகணை: இந்தியா திட்டம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: நீர்மூழ்கி கப்பலில் இருந்து 5000 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள இலக்கை தாக்கும் ஏவுகணையை உருவாக்க டிஆர்டிஓ திட்டமிட்டுள்ளது.



இந்தியாவிடம் தற்போது உள்ள ஏவுகணைகளில், அக்னி-5 மட்டும் தரையில் இருந்து 5000 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள இலக்கை தாக்கும் வல்லமை கொண்டது. நீர்மூழ்கி கப்பலில் இருந்து தாக்கும் ஏவுகணைகளில் அதிகபட்சம் கே-4 மட்டும் 3,500 கி.மீ., தூரம் சென்று தாக்கும். விசாகப்பட்டினத்தில் கிழக்கு கடற்பரப்பில் நீருக்கடியில் இரண்டு சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது, ​ஐ.என்.எஸ் அரிஹந்த் பி -05 அணு ஏவுகணையை 750 கி.மீ., தூரத்துடன் கொண்டு செல்கிறது.









இதேபோல், நீர்மூழ்கி கப்பலில் இருந்து 5000கி.மீ., தொலைவில் உள்ள இலக்கை அழிக்க கே-வரிசையில் புதிதாக ஒரு ஏவுகணை உருவாக்க பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு (டி.ஆர்.டி.ஓ) திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ஆசியா, ஆப்ரிக்கா, ஐரோப்பா கண்டங்களில் உள்ள நாடுகள் மற்றும் தென்சீனக் கடல் பகுதி உள்ளிட்ட இந்தோ-பசிபிக்கில் உள்ள நாடுகளில் தாக்குதல் நடத்த முடியும்.



இது குறித்து மூத்த அதிகாரிகள் தெரிவிக்கையில், இந்த ஏவுகணையை உருவாக்கும் திறன் எங்களிடம் இருந்தாலும், இதைப்பற்றி முடிவெடுப்பது அரசு தான். இதுவரையில் இதற்கான அனுமதி கிடைக்கவில்லை, என்றனர்.

Advertisement