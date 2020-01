அசாமி படிப்பவருக்கே அரசு வேலை: அசாம் அமைச்சர்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கவுகாத்தி: அசாம் மாநிலத்தில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் அசாமி மொழிப்பாடம் கட்டாயமாக்கப்படும் எனவும், 10ம் வகுப்பு வரையில் அசாமி படித்தால் மட்டுமே அரசு வேலைக்கு தகுதிப்பெறுவார்கள் என்றும் அம்மாநில நிதிஅமைச்சர் ஹிமாந்தா பிஸ்வா சர்மா தெரிவித்துள்ளார்.



அசாம் மாநில நிதியமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: மாநிலத்தில் கல்வி உள்கட்டமைப்பை சீரமைக்க ரூ. 3,000 கோடி செலவிடப்படும். சுமார் 15,000 தொடக்க கல்வி ஆசிரியர்கள் மற்றும் 8000 இரண்டாம் நிலை ஆசிரியர்கள் காலிப்பணியிடங்கள் அடுத்த 6 மாதங்களுக்குள் நிரப்பப்படும். உயர்கல்வித் துறையில், சர்வ சிக்ஷா அபியான் (எஸ்எஸ்ஏ) திட்டத்தின் கீழ் சுமார் 42,000 ஆசிரியர்கள் பணிபுரிகின்றனர்.







அனைத்து பள்ளிகளிலும் அசாமி மொழியை கட்டாயப்பாடமாக மாற்ற மாநில அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளது. இது தொடர்பாக சட்டசபையில் மசோதா தாக்கல் செய்யப்படும். மாநிலத்தில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் அசாமி மொழிப்பாடம் கட்டாயமாக்கப்படும். 10ம் வகுப்பு வரையில் அசாமி படித்தால் மட்டுமே அரசு வேலைக்கு தகுதிப்பெறுவார்கள் . இதனால் மாநிலத்திற்கு வெளியே படிக்கும் எனது இரண்டு குழந்தைகளும் அசாமி மொழிப்பாடம் படிக்காததால், அசாமின் எந்த அரசு வேலைக்கும் தகுதி பெற மாட்டார்கள். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

