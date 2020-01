கூடைப்பந்து வீரர் கோப் பிரயன்ட்; பலியானது எப்படி ?

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

லாஸ்ஏஞ்சல்ஸ்: உலகப்புகழ் பெற்ற அமெரிக்க கூடைப்பந்து வீரர் கோப் பிரயன்ட் (41) தனது மகளுடன் பலியான சம்பவம் பலரையும் கவலையில் ஆழ்த்தி உள்ளது.





அமெரிக்காவை சேர்ந்த பிரபல கூடைப்பந்து வீரர் கோப் பிரயன்ட் . இவர் ஒரு போட்டியில் விளையாடி முடித்தபின் வீட்டிற்கு மகளுடன் ஹெலிகாப்டரில் திரும்பி கொண்டிருந்தார். இந்நிலையில் ஹெலிகாப்டரில் தீப்பிடித்தது. தீயை அணைக்க அவசரகால படையினர் முற்பட்டனர். ஆனால் யாரையும் காப்பாற்ற முடியவில்லை. விபத்தில் 9 பேர் பரிதாபமாக பலியாகினர். கோப் வயது 41 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.



நேற்று ஹெலிகாப்டர் விபத்து ஒன்றில் தனது 13 வயது மகளுடன் மரணம் அடைந்தார். உலகெங்கிலும் உள்ள அவரது ரசிகர்கள் இந்த செய்தி கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.ஓய்வுபெற்ற வீரரான இவர், 5 முறை என்.பி.ஏ., சாம்பியன் பட்டம் பெற்றவர்.







