ஆபாச வீடியோ பதிவிறக்கம் : திருச்சியில் 2 பேர் கைது

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

திருச்சி : ஆபாச வீடியோக்களை பதிவிறக்கம் செய்து, விற்பனை செய்து வந்த 2 பேரை திருச்சி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும் 2 பேரை தேடி வருகின்றனர்.



திருச்சி மாவட்டம் தென்னூரை சேர்ந்த காதர் பாட்ஷா, விமான நிலையம் பகுதியை சேர்ந்த சேக் அப்துல்லா ஆகியோர் ஆபாச வீடியோக்களை பதிவிறக்கம் செய்து பென் டிரைவ் , டிவிடி.,க்களில் விற்பனை செய்து வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து அவர்கள் இருவரையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இவர்களுடன் இணைந்து ஆபாச வீடியோக்களை விற்பனை செய்து வந்த முகம்மது அஸ்ரப் மற்றும் ரியாஜூதீன் ஆகியோரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். தலைமறைவாக உள்ள இவர்களை பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.







கடந்த டிசம்பர் மாதம் குழந்தைகளின் ஆபாச வீடியோக்களை பகிர்ந்த குற்றத்திற்காக திருச்சியை சேர்ந்த கிறிஸ்டோபர் அல்போன்ஸ் ராஜ் என்பவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது மேலும் 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Advertisement