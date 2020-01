நாளை மேட்டூர் அணை மூடல்?

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சேலம் : மேட்டூர் அணை நாளை மாலையுடன் மூடப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.





டெல்டா பாசன தேவைக்காக மேட்டூர் அணையில் இருந்து, கடந்த ஆக.,13 ம் தேதி முதல்வர் பழனிசாமி தண்ணீர் திறந்து வைத்தார். அப்போது முதல் தொடர்ந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வந்தது. இதனையடுத்து பருவமழை காரணமாக செப்டம்பர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் மேட்டூர் அணை தனது முழு கொள்ளளவை எட்டியது. தொடர்ந்து முழு கொள்ளளவான 120 அடியிலேயே அணையின் நீர்மட்டம் இருந்து வந்தது. ஆனால் டிசம்பர் மாதத்தில் மழை அளவு மற்றும் நீர்வரத்து குறைந்ததால் அணையின் நீர்மட்டம் சரிய துவங்கியது. தற்போது அணைக்கு 518 கனஅடி என்ற அளவிலேயே தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது.









இந்நிலையில் டெல்டா மாவட்டங்களில் பாசன நீருக்கான தேவை குறைந்துள்ளது. அறுவடை காலம் நெருங்குவதால் நீர்தேவை குறைந்துள்ளது. இதனால் நாளை (ஜன.,28) மாலையுடன் மேட்டூர் அணையில் நீர்திறப்பு நிறுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அணையில் தொடர்ந்து நீர் சேமிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதால், அணையை மூடும் முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

