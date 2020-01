ஏர்இந்தியாவின் 100 % பங்குகள் தனியாருக்கு விற்பனை

1 நரசிம்ம ராவ் காலத்து பொருளாதார சீர்திருத்தங்களிலிருந்தே பொது துறை நிறுவனங்கள் பங்கு கள் விற்கப்பட்டது. 2. ITDC ஹோட்டல்கள் விற்பனை 3 Coal India பங்கு விற்பனை 3 எண்ணை நிறுவனங்கள் பங்கு விற்பனை 4 பொது துறை வங்கிகளின் பங்கு விற்பனை இந்த பொது துறை நிறுவனங்களின் பங்குகள் விற்பனை என்பது நரசிம்ம ராவ் வாஜ்பாய் மன் மோகன் சிங் இப்போது மோடி அரசு என்று தொடர்ந்து செயல் பட்டு வரும் கொள்கை முடிவு. கம்யூனிஸ்ட்கள் ஆட்சி செய்யும் கேரளாவில் மாநில அரசாங்கம் நடத்தும் பொது துறை நிறுவனங்களின் பங்குகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அரசாங்கத்தின் வேலை Regulation and Facilitation தான். It is not the business of the Government to run the business. இந்த விற்பனை மத்தியில் எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் தொடர்ந்து நடக்கும்