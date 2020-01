ராஜஸ்தான், பீகாரில் கொரோனா வைரஸ்?

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : சீனா சென்று திரும்பிய ராஜஸ்தான், பீகாரைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.



ராஜஸ்தானில் 4 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 18 பேர் சமீபத்தில் சீனா சென்று திரும்பி வந்ததாகவும், இவர்களிடம் சோதனை நடத்தப்பட்டு, தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் ராஜஸ்தான் சுதாரத்துறை அமைச்சர் ரகு சர்மா தெரிவித்துள்ளார். வைரஸ் தொற்று இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படும் நபர்கள் தனி வார்டில் வைத்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. பாட்னாவில் சீனா சென்று திரும்பிய ஒரு பெண், கொரோனா வைரஸ் தொற்று போன்ற அறிகுறிகளுடன் உள்ளதால் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் வைத்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.







ஆனால் இந்திய அரசின் விமானநிலைய சுகாதார அமைப்பு கூறுகையில், கடந்த 14 நாட்களில் வுஹானில் இருந்து பெங்களூரு திரும்பிய எந்த பயணிக்கும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இல்லை. நேற்று முதல் இன்று காலை 8 மணி வரை பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் 392 பயணிகளுக்கு தெர்மல் ஸ்கேனர் மூலம் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்துள்ளது.

