காஷ்மீர் தலைவர்களை வெளியே விடுங்க!: ஸ்டாலின்

சென்னை : காஷ்மீரில் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள தலைவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் மத்திய அரசிற்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.



தாடியுடன் இருக்கும் ஒமர் அப்துல்லாவின் புகைப்படங்கள் வெளியாகி அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்நிலையில், பல்வேறு காலங்களில் எடுக்கப்பட்ட காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லாவின் புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ள ஸ்டாலின், இது வேதனை அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.







ஸ்டாலின் இன்று பதிவிட்டுள்ள டுவீட்டில், ஒமர் அப்துல்லாவின் இந்த படம் வேதனை அளிக்கிறது. இதே போன்று வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள பரூக் அப்துல்லா, மெகபூபா முப்தி உள்ளிட்ட காஷ்மீர் தலைவர்கள் எவ்வித விசாரணை அல்லது நடைமுறைகள் இன்றி விடுவிக்க வேண்டும். காஷ்மீரில் இயல்பு நிலை திரும்பி உள்ளதால் அனைத்து அரசியல் தலைவர்களையும் வீட்டு சிறையில் இருந்து மத்திய அரசு விடுவிக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

