பொதுச்சொத்துக்களை விற்கும் அரசு: காங்., தாக்கு

புதுடில்லி : அரசிடம் பணம் இல்லாததால், பொது சொத்துக்களை விற்று வருவதாக காங்., தெரிவித்துள்ளது.



பொதுத்துறை நிறுவனமான ஏர்இந்தியா ரூ.80,000 கோடி கடனில் தவித்து வருகிறது. நஷ்டத்தை ஈடு செய்வதற்காக ஏர்இந்தியாவின் 100 சதவீதம் சொத்துக்களையும் தனியாருக்கு விற்க மத்திய அரசு முடிவு செய்தள்ளது. இது தொடர்பான அறிவிப்பை இன்று (ஜன.,27) வெளியிட்டுள்ள மத்திய அரசு, விரைவில் அரசாணை வெளியிடப்படம் என்றும், விருப்பமுள்ள நிறுவனங்கள் மார்ச் 17 முன் விண்ணப்பம் அனுப்பலாம் எனவும் கேட்டுள்ளது.







அரசின் இந்த முடிவு குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள காங்.,ன் கபில் சிபல், அரசுக்கு பணம் இல்லாத போது இது போன்று செய்கிறது. இந்திய அரசிடம் பணம் இல்லை. வளர்ச்சியும் 5 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே உள்ளது. மகாத்மா காந்தி கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் கோடிக்கணக்கான பணம் செலவிடப்பட்டு வருகிறது. இப்படி இருந்தால் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள். அதனால் நம்மிடம் உள்ள பொதுச் சொத்துக்களை அவர்கள் தனியாருக்கு விற்கின்றனர் என்றார்.







இந்த விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகளுடன் சேர்ந்து பா.ஜ., எம்.பி.,யான சுப்ரமணியசாமியும் மத்திய அரசை தாக்கி பேசி உள்ளார். சுப்ரமணியசாமி இன்று வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில், ஏர்இந்தியாவில் முதலீடுகளை திரும்பப் பெறும் திட்டம் இன்று மீண்டும் துவங்கி உள்ளது. இந்த முடிவு தேச விரோதமானது. அரசின் இந்த முடிவை எதிர்த்து கோர்ட்டிற்கு செல்வேன். நமது குடும்பச் சொத்தை நாம் விற்க முடியாது என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

