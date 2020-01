கூட்டணி வைத்தால் பாஜவை ஏற்பதாக அர்த்தமா: ரஜினி பற்றி தமிழருவிமணியன்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: பாஜ.,வுடன் ரஜினி கூட்டணி வைப்பதால் மட்டுமே அக்கட்சியின் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று அர்த்தமல்ல என காந்திய மக்கள் இயக்கத்தலைவர் தமிழருவி மணியன் பேசியுள்ளார்.



'துக்ளக்' இதழின் 50வது ஆண்டு விழாவில், நடிகர் ரஜினிகாந்த், ஈ.வெ.ரா., குறித்து பேசியது, தமிழக அரசியலின் பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது. இந்நிலையில், ரஜினிகாந்துக்கு நெருக்கமானவரும், ஆலோசகர் போல் செயல்பட்டு வருபவருமான, 'தமிழருவி' மணியன் கூறியதாவது:



பா.ஜ.,வுடன் நட்புறவுடன் இருப்பதால், அவர்கள் பக்கம் ரஜினி சாய்ந்துவிட்டார் என்பது போலப் பேசப்படுகிறது. முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி இருந்தபோதே, தி.மு.க., - பா.ஜ.,வுடன் கூட்டணி வைத்தது. அப்போது தி.மு.க.,வுக்கு பா.ஜ., ஒரு இந்துத்துவக் கட்சியாகத் தெரியவில்லை. இப்போது மட்டும் பா.ஜ.,வுடன் யார் இணைந்தாலும் அவர்களுக்கு இந்துத்துவா சாயத்தை பூசுகிறார்கள்.







ஈ.வெ.ரா.,வுக்கு எதிரானவர் ரஜினி என்பது போல், தமிழக ஊடகங்கள் சித்தரிக்கின்றன. அவர் எப்போதும் ஈ.வெ.ரா.,வை பெருமளவு மதிப்பவர். 'நாத்திகர் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் பெரிய ஆத்திகர் தான் ஈ.வெ.ரா.,' என, ரஜினிகாந்த் எப்போதும் கூறுவார். இப்படி ஈவெரா பற்றி உயரிய எண்ணங்களைக் கொண்டவர் ரஜினி. அவர் ஒரு சாமானியன். அந்த தொனியிலேயே ஈவெரா பற்றி 'துக்ளக்' விழா மேடையில் பேசியுள்ளார்.







ரஜினி, பாஜ.,வுடன் கூட்டணி அமைத்தால் அதன் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்வார் என்று அர்த்தமல்ல. சமூகநலனுக்காகவே அவர் அரசியலுக்கு வருகிறார். எந்தவித ஆதாயத்தின் அடிப்படையிலும் செயல்பட மாட்டார். வருகிற தேர்தல் ரஜினிக்கும், ஸ்டாலினுக்கும் இடையே நடக்கும் போட்டியாக இருக்கும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

