டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு முறைகேடு: கைதான 3 பேர் சிறையிலடைப்பு

சென்னை: டிஎன்பிஎஸ்சி 'குரூப்-4' தேர்வு முறைகேடு தொடர்பாக மேலும் 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட , கார்த்தி, வினோத், சீனிவாசன் ஆகிய 3 பேருக்கு 15 நாள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்க எழும்பூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இதன் மூலம் கைது எண்ணிக்கை 12 ஆக உயர்ந்துள்ளது.



டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் - 4 தேர்வில், முறைகேடு நடந்ததாக புகார்கள் எழுந்தன. இது தொடர்பாக, டி.என்.பி.எஸ்.சி., அதிகாரிகள் நடத்திய விசாரணையில், முறைகேடு நடந்தது உறுதியானது. இதையடுத்து டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. புகார், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீஸ் விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. அவர்களின் விசாரணையில், மெகா மோசடி நடந்ததும், தேர்வு எழுதியோரில் 99 பேர் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது. இவர்கள் அனைவரும் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டு, அவர்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் அரசு பணிக்கு தேர்வு எழுத தடை விதிக்கப்பட்டது.









மோசடி நடந்த ராமேஸ்வரம், கீழக்கரை மையங்களுக்கு நேரடியாக சென்றும் சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இந்த விவகாரத்தில், பள்ளிக்கல்வித்துறை அலுவலக உதவியாளர் உள்ளிட்ட 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்று (ஜன.,27) மேலும் 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதன்மூலம் கைது எண்ணிக்கை 12ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதில் ஒருவர் 2017 ல் நடந்த குரூப்-2ஏ தேர்வில் ராமேஸ்வரம் தேர்வு மையத்தில் தேர்வெழுதியுள்ளார். இதனால், குரூப்-2ஏ தேர்விலும் முறைகேடு நடந்ததா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

