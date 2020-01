மல்லையாவின் சொகுசுப் படகு விற்க நீதிமன்றம் உத்தரவு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

லண்டன்: வங்கிக் கடனுக்கு ஈடாக, தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையாவின் சொகுசு படகை விற்பதற்கு, ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டனின் லண்டனில் உள்ள நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.



வங்கிகளுக்கு, 9,000 கோடி ரூபாய் கடன் நிலுவை வைத்துள்ளதாக, பிரபல தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையா மீது, இந்தியாவில் பல வழக்குகள் தொடரப்பட்டன. அதையடுத்து, அவர் லண்டனுக்கு தப்பிச் சென்றார். அவரை நாடு கடத்தி வருவது தொடர்பான வழக்கு, லண்டன் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகின்றது.









இந்த நிலையில், 'எங்களிடம் வாங்கிய கடனுக்கு ஈடாக, மல்லையாவின் சொகுசுப் படகை விற்க அனுமதிக்க வேண்டும்' என, மேற்கு ஆசிய நாடான கத்தாரின், கத்தார் தேசிய வங்கி, லண்டன் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. அதை விசாரித்த நீதிமன்றம், சொகுசுப் படகை விற்பதற்கு அனுமதி அளித்துள்ளது. மல்லையாவுக்கு சொந்தமான அந்த சொகுசுப் படகு, பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, சவுத்ஹாம்டனில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அது, விரைவில் விற்பனைக்கு வருகிறது.

