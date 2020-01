பியர் கிரில்ஸின் நிகழ்ச்சியில் ரஜினிகாந்த்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

பெங்களூரு: 'மேன் வெர்சஸ் வைல்ட்' நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமான பியர் கிரில்ஸ் நடத்தும் நிகழ்ச்சியின் படப்பிடிப்பில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் பங்கேற்றுள்ளார்.



பியர் கிரில்ஸ் என அனைவராலும் அறியப்படும் எட்வர்ட் மைக்கேல் கிரில்ஸ், பிரிட்டனின் முன்னாள் ராணுவ வீரர். இவர் தற்போது வனப்பகுதியில் பிரபலங்களுடன் சுற்றி வரும் 'மேன் வெர்சஸ் வைல்ட்' என்ற ரியாலிட்டி ஷோ நடத்தி வருகிறார். நடிகர் பென் ஸ்டில்லர், அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் பராக் ஒபாமா போன்றோரை வனப்பகுதிக்கு அழைத்து சென்று பேட்டியெடுத்துள்ளார். சமீபத்தில், உத்தரகாண்டில் உள்ள ஜிம் கோர்பெட் தேசிய பூங்காவில் உள்ள வனப்பகுதிக்குள் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அழைத்து சென்றார். இந்த நிகழ்ச்சி பலராலும் பாராட்டப்பட்டது.







இந்நிலையில், நிகழ்ச்சியின் அடுத்த சீசனை நேஷனல் ஜியோக்ரபி சேனல் , 'ரன்னிங் வைல்ட் வித் பியர் கிரில்ஸ்' என்ற பெயரில் ஒளிப்பரப்ப இருப்பதாக அறிவித்தது. இதில், ஹாலிவுட் பிரபலங்கள் பலர் கலந்து கொள்ளப்போவதாக நேற்று (ஜன.,27) ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டது.



இந்நிலையில், கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள பந்திபூர் புலிகள் வனப்பகுதியில் இதற்கான படப்பிடிப்பில், பியர் கிரில்ஸ் உடன் இணைந்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் பங்கேற்றுள்ளார். இதற்காக இன்றும், ஜன.,30ம் தேதியும் தலா 6 மணிநேரம் படப்பிடிப்பு நடத்த வனத்துறை அனுமதி அளித்துள்ளது என்றும், 30ம் தேதி நடக்கும் படப்பிடிப்பில் நடிகர் அக்சய் குமார் பங்கேற்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சி கூடிய விரைவில், டிஸ்கவரி அல்லது நேஷனல் ஜியோகிராபி சேனலில் ஒளிப்பரப்பாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

