திமுக தலைகளின் உள்ளடி வேலை: ஸ்டாலின் டென்ஷன்

சென்னை: திமுக.,வில் சில பழம்பெரும் தலைகள், உள்ளடி வேலை பார்த்து வருவதால் அவர்களின் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சமீபத்தில் நடந்த செயற்குழு கூட்டத்தில் ஸ்டாலின் பேசியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.



சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுக, அதிமுக கட்சிகள் கிட்டத்தட்ட சமஅளவில் வெற்றி பெற்றன. இது பற்றி ஆலோசனை மேற்கொள்ள திமுக தலைமை முடிவு செய்தது. இதற்காக ஜன.,21ல் செயற்குழு கூட்டம் கூட்டப்பட்டது. இதில், மாவட்ட செயலர்களிடம், திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கடுமையாக நடந்து கொண்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. நாடாளுமன்ற தேர்தலை விட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் போதுமான வெற்றி பெறாததற்கு காரணம் குறித்து கூட்டத்தில் கேட்கப்பட்டது.







சில மாவட்ட செயலர்கள், அதிமுக.,வினர், அதிகாரிகளுடன் சேர்ந்து கொண்டு உள்ளடி வேலை பார்த்ததாக ‛‛குட்டி'' தலைவர்கள் குற்றம் சாட்டினர். இன்னும் சிலர், திமுக.,விற்கு வெற்றி வாய்ப்புள்ள இடங்களில் காங்., தனியாக போட்டியிட்டு துரோகம் இழைத்ததாகவும் கூறியுள்ளனர். அனைவரின் கருத்தையும் கேட்டறிந்த ஸ்டாலின் டென்ஷனில் இருந்துள்ளார்.







பின்னர் பேசிய ஸ்டாலின், கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் ஆட்சியை பிடிக்க முடியாமல் போனதற்கு கொங்கு மண்டலம் தான் முக்கிய காரணமாக இருந்தது என்றும், ஊரக உள்ளாட்சியிலும் அதுவே நடந்துள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். திமுக.,வில் இருந்து கொண்டு யார் யாரோடு டீல் வைத்து உள்அடி வேலை பார்க்கிறார்கள் என்ற பட்டியல் என்னிடம் இருக்கிறது. அதை வெளியிட்டு அவமானப்படுத்த விரும்பவில்லை. இதனை சரிசெய்ய கட்சிக்குள் ஆபரேஷன் செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. மாநகராட்சி, நகராட்சிகளுக்கான தேர்தல் மற்றும் சட்டசபை தேர்தல் வரவிருப்பதால், அதில் வெற்றி பெற, சில அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், என பேசியதாக கூறப்படுகிறது.







கூட்டம் முடிந்து வெளியே வந்த சிலர், கட்சியில் உள்ளடி வேலை பார்ப்பது தெரிந்தும் தோல்வியடையும் போதெல்லாம் இதேபோல் பட்டியல் இருப்பதாகவும், நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்றும் கூறிக்கொண்டே தான் இருக்கிறாரே தவிர, எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பது இல்லை, எனக்கூறி சலிப்புடன் சென்றனர்.



ஸ்டாலின் அறிக்கை



இந்நிலையில், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் வேலுமணியை விமர்சித்ததற்காக, திமுக நிர்வாகி முத்துலிங்கம் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார். இதற்கு கண்டனம் ஸ்டாலின் இன்று (ஜன.,28) வெளியிட்ட அறிக்கை: அமைச்சர் வேலுமணியின் தலையில், 'அதிகாரம்' என்ற 'ஆணவம்' கூடுகட்டிக் கொண்டிருப்பதால், அவரை எதிர்த்துப் போராடினாலோ, குறை சொன்னாலோ, கைது என்ற அடக்குமுறையை ஏவிவிடுகிறார். இது மிகவும் வெட்கக்கேடானது. கோவையிலும், தமிழகத்தின் வேறு பகுதிகளிலும் வேலுமணிக்கு எதிராக, ஏதேனும் உண்மைச் செய்தியை வெளியிட்டால் பத்திரிகையாளரைக் கைது செய்வது, வழக்குப் போட்டால் அவர்களைக் குண்டர் சட்டத்தில் அடைப்பது, எதிர்த்துப் பேசும் திமுக.,வினரைச் சிறைப் பிடிப்பது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளில் போலீசார் ஈடுபடுகின்றனர்.



அமைச்சர் பதவிக்கு இன்னும் 18 மாதங்கள்தான் எஞ்சியிருக்கிறது. அதன்பின், வேலுமணிக்காக இப்போது பொய் வழக்குப் போடும் போலீஸ் அதிகாரிகள், சட்டப்படியான நடவடிக்கையில் இருந்து தப்ப முடியாது. வேலுமணியை எதிர்த்து விமர்சிப்பதற்காக, திமுக.,வினர் கைது செய்யப்பட்டால், - நானே கோவைக்குச் சென்று- மக்களைத் திரட்டி மாபெரும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவேன். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.



