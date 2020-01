பாகிஸ்தானை தோற்கடிக்க முப்படைக்கு 10 நாள் போதும்: பிரதமர் பேச்சு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: பாகிஸ்தானை தோற்கடிக்க நமது முப்படைகளுக்கு 10-12 நாட்கள்கூட தேவைப்படாது என பிரதமர் மோடி கூறினார்.





டில்லியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் என்சிசி மாணவர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை பிரதமர் மோடி ஏற்று கொண்டார்.

பின் மோடி பேசுகையில், கட்டுப்பாடு மிகுந்த இளைஞர்கள் இருக்கும் நாடு, ஆற்றல் மற்றும் வலிமை பெறும். அதன் வளர்ச்சியை யாராலும் தடுக்க முடியாது. இந்தியாவிலும் ஏராளமான இளைஞர்கள் உள்ளனர். அவர்களை நினைத்து பெருமைப்படுவோம். அதேபோல், நாட்டின் எண்ணமும் இளமையாக இருக்க வேண்டும். கடந்த காலங்களில் உள்ள சவால்கள், தற்போதைய தேவை, எதிர்காலத்தின் லட்சியம் ஆகியவற்றை மனதில் வைத்து இணைந்து பணியாற்றுவோம்.





கடந்த காலங்களில் காஷ்மீர் பிரச்னையை தீர்க்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. 3 - 4 குடும்பங்கள் செய்த பணியால் பிரச்னைக்கு தீர்வு கிடைக்கவில்லை. பயங்கரவாதம் காரணமாக ஆயிரகணக்கான அப்பாவிகள் உயிரிழந்தனர். பலர் வேறு இடத்திற்கு இடம்பெயர்ந்தனர். நமது அண்டை நாடு, 3 முறை போரில் நம்மிடம் தோற்றுள்ளது.

அந்நாட்டைதோற்கடிக்க நமது முப்படைகளுக்கு 10- 12 நாட்களுக்கு மேல் தேவைப்படாது. இதனால், அவர்கள் பல ஆண்டுகளாக நமக்கு எதிராக மறைமுக போரை நடத்தி வருகிறது. இதனால் ஆயிரகணக்கான அப்பாவிகள், ராணுவ வீரர்கள் உயிர் பறிபோயுள்ளது.தற்போது, இளமையுடன் கூடிய சிந்தனையுடன் வளர்ச்சி பெறும் நாடு உள்ளது. இதன் மூலம் சர்ஜிக்கல் தாக்குதல், விமான தாக்குதல் நடத்தியதுடன், பயங்கரவாதிகளின் வீட்டிற்குள் சென்று பாடம் கற்பித்துள்ளோம்.









குடியுரிமை சட்டத்தை எதிர்ப்பவர்கள், பாகிஸதானில் மதரீதியாக துன்புறுத்தப்படுபவர்களை பார்க்க மறுக்கின்றனர். அவர்களுக்கு நாம் உதவ வேண்டாமா? அண்டை நாட்டில் உள்ள சிறுபான்மையினருக்கு உறுதியளித்தபடி குடியுரிமை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. சில நாட்களுக்கு முன் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டது. அதில் முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள், துப்புரவு பணிக்கு மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் எனக்கூறப்பட்டது.

வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் ஏராளமான பயங்கரவாத குழுக்கள் உள்ளன. அவர்களுக்கு அரசியல்சாசனம் மீது நம்பிக்கையில்லை. வன்முறையில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர். நேற்று, டி.எப்.பி., எனப்படும் போடோலாந்துக்கான தேசிய ஜனநாயக முன்னணியுடன் வரலாற்று ரீதியிலான ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது. உங்களின் இளம் வயது மறறும் இளம் மனது என்ன விரும்புகிறதோ அதனை மத்திய அரசு செய்யும். டில்லியில் போர் நினைவிடம் உள்ளது. தேசிய போர் நினைவிடம் அமைக்கப்பட உள்ளது.

கடந்த 30 ஆண்டுகளாக, நவீனரக விமானங்கள் விமானப்படையில் இணைக்கப்படவில்லை. நமது பழைய விமானங்கள் விபத்துகளை சந்தித்தன. அதிலிருந்த போர் விமானிகள் உயிரிழந்தனர். பல ஆண்டுகளாக நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த பணியை நாங்கள் முடித்து வைத்தோம் தற்போது, நாட்டிற்கு அடுத்த தலைமுறை விமானமான ரபேல் கிடைத்துள்ளது. இவ்வாறு பிரதமர் பேசினார்.

