3 விஷயங்கள் பற்றி பேசுவாரா பிரதமர்?: சிதம்பரம் கேள்வி

புதுடில்லி : டில்லி சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன் 3 விஷயங்கள் குறித்து பிரதமர் மோடி பேசுவாரா என முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் சரமாரி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.



ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் 100 நாட்களுக்கு மேல் டில்லி திகார் சிறையில் தண்டனை பெற்று, ஜாமினில் வெளியே வந்துள்ள சிதம்பரம் மத்திய அரசையும், பிரதமர் மோடியையும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார். இந்நிலையில் விரைவில் டில்லி சட்டசபை தேர்தல் நடக்க உள்ள நிலையிலும், பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய இன்னும் 2 நாட்களே உள்ள நிலையில் பிரதமருக்கு சரமாரி கேள்விகளை அவர் முன்வைத்துள்ளார்.



டுவிட்டரில் சிதம்பரம் இன்று (ஜன.,29) வெளியிட்டுள்ள பதிவில், பிரதமரும் அவரது அமைச்சர்களும் யதார்த்தில் இருந்து விலகி உள்ளனர். அவர்கள் டில்லி தேர்தலுக்கு முன் 3 விஷயங்கள் பற்றி பேச வேண்டும்.







1. 2019 ஜன.,யில் 2 சதவீதமாக உயர்ந்த விலைவாசி, 2019 டிசம்பரில் 7.35 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.

2. வரி வருவாய் 2019-20 ம் ஆண்டின் பட்ஜெட்டிற்காக ஒதுக்கப்படும் தொகையான ரூ.2.5 லட்சம் கோடியை விட சரியும்.

3. எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி, சிறுபான்மையினர் மற்றம் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான திட்டங்களுக்கான செலவு குறைவுக்கப்பட உள்ளது.

மக்கள் பொருளாதாரத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள். துஷ்பிரயோகம் மற்றும் பேச்சுதிறமை பற்றி அல்ல. ஆட்சிக்கு வந்து 6 ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் நல்ல காலம் வராதது ஏன் என மக்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள்.







அமைச்சர் அனுராக் தாகூர், பா.ஜ., எம்.பி., பர்வேஷ் வர்மா, பா.ஜ., மாநில தலைவர் திலிப் கோஷ், பா.ஜ., கர்நாடக அமைச்சர் சி.டி.ரவி ஆகியோர் பயன்படுத்திய வார்த்தைகள் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. டில்லி தேர்தலில் தோல்வியை பெற தயாராக இருப்பதால் பா.ஜ., தலைவர்கள் நாகரீகமான அரசியல் பேச்சுக்களுக்கு பிரியாவிடை அளித்து விட்டார்கள் என்பதையே இது காட்டுகிறது. பிரதமரும், பா.ஜ., தலைவரும் இத்தகைய தலைவர்களை கண்டிக்காதது ஏன்?இவ்வாறு சிதம்பரம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதே பதிவுகளை அவர் இந்தியிலும் பதிவிட்டுள்ளார்.

