நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் : பா.ஜ.,வுக்கு தேர்தல் கமிஷன் உத்தரவு

புதுடில்லி : டில்லி சட்டசபை தேர்தலுக்கான நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியலில் இருந்து அனுராக் தாகூர் மற்றும் பர்வேஷ் சாஹிப் சிங் வர்மாவின் பெயர்களை நீக்கும்படி பா.ஜ.,வுக்கு இந்திய தேர்தல் கமிஷன் உத்தரவிட்டுள்ளது.





டில்லி சட்டசபை தேர்தல் பிப்.,8 ம் தேதி நடக்க உள்ளது. இதில் பா.ஜ., சார்பில் வெளியிடப்பட்ட நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியலில் மத்திய இணையமைச்சர் அனுராக் தாகூர் மற்றும் பா.ஜ., எம்.பி., பர்வேஷ் வர்மா ஆகியோரின் பெயர்கள் இடம்பெற்றிருந்தன. தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வந்த இவர்கள், தங்கள் கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரிப்பதற்காக எதிர்க்கட்சிகள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசினர். மத மற்றும் சாதி ரீதியாக இவர்கள் பேசியதற்கு பல்வேறு கட்சிகளும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.









இவர்களின் சர்ச்சை பேச்சு தொடர்பாக டில்லி தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி, இந்திய தலைமை தேர்தல் கமிஷனுக்கு அறிக்கை அளித்தார். இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் அனுராக் தாகூர் மற்றும் பர்வேஷ் வர்மாவின் பெயர்களை நீக்க வேண்டும் என பா.ஜ.,விற்கு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. மேலும், இருவரும் வரும் 30ம் தேதி பிற்பகல் 12 மணிக்குள், தங்களது பேச்சு குறித்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் எனவும் தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

