கொரோனா வைரஸ்: சீனாவுக்கு விமானங்கள் நிறுத்தம்

லண்டன்: சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு தீவிரமடைந்து, பலி எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் சீனாவிற்கு செல்லும் அனைத்து விமானங்களையும் ரத்து செய்வதாக பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் தெரிவித்துள்ளது.



இது தொடர்பாக பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமான நிறுவனம் தனது இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள தகவலில், பிரிட்டனில் இருந்து சீனா செல்லும் நேரடி விமான சேவைகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படுகின்றன. பயணிகளின் அசவுகரியத்திற்கு மன்னிப்பு கோருகிறோம். ஆனால் எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு தான் எப்போதும் முக்கியம். சீனா செல்லும் அல்லது சீனாவிலிருந்து பிரிட்டன் வரும் பயணிகள், இனி வரும் நாட்களில் விமான இயக்கம் குறித்த தகவல்களை பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் இணையதளத்தில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.







அதே சமயம் அத்தியாவசிய தேவை ஏற்பட்டால் விமானங்களை இயக்க பிரிட்டன் அரசு விமான நிறுவனத்தை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக மற்ற நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் சீனாவை விட்டு வெளியேறி வருவதால், அவர்கள் தாய்நாடு செல்வதற்காக அத்தியாவசிய தேவைக்கு மட்டும் விமானத்தை இயக்க பிரிட்டன் அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளதாகவும் பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் இணையதளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.



சீனா செல்லும் இண்டிகோ, ஸ்பைஸ்ஜெட், ஏர்இந்தியா உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

