பாஜ.,வினருக்கு டில்லியை சுற்றிப்பார்க்க ஏற்பாடு: கெஜ்ரி கிண்டல்

புதுடில்லி: பாஜ.,வின் அனைத்து எம்பி., அமைச்சர்கள் மற்றும் முதல்வர்கள் டில்லிக்கு வந்து வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை சுற்றிப்பார்க்க ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக டில்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கிண்டலாக பதிவிட்டுள்ளார்.



டில்லியில் மொத்தமுள்ள 70 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு பிப்.,08ல் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. ஓட்டு எண்ணிக்கை 11ம் தேதி துவங்கி அன்றே முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. கடந்த 2015 சட்டசபை தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி 67 இடங்களும் பாஜ., 3 இடங்களும் கைப்பற்றின. இதனால் நடக்கவிருக்கும் தேர்தலில் ஆட்சியை கைப்பற்ற ஆம்ஆத்மியை எதிர்த்து தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இதற்காக பாஜ., அமைச்சர்கள் பலரும் பிரசாரம் மேற்கொள்கின்றனர்.







இந்நிலையில், மத்திய இணையமைச்சர் அனுராக் தாகூர் மற்றும் பாஜ., எம்பி., பர்வேஷ் வர்மா ஆகியோர் பிரசாரத்தில் மத மற்றும் சாதி ரீதியாக பேசியதற்காக கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இதற்கு வெளியாட்களை கூட்டிவந்து தேசிய தலைநகரின் மக்களை அவமானப்படுத்துவதாக ஆம்ஆத்மி குற்றம்சாட்டியது. இதற்கிடையே அவர்களின் பெயர்களை நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்குமாறு பாஜ.,விற்கு தேர்தல் கமிஷன் உத்தரவிட்டுள்ளது.









இதனை சுட்டிக்காட்டி முதல்வர் கெஜ்ரிவால், டுவிட் பதிவிட்டுள்ளார். அவரின் பதிவு: பாஜ.,வின் 200 எம்பி.,க்கள், 70 அமைச்சர்கள் மற்றும் 11 முதல்வர்கள் பிரசாரத்திற்காக டில்லி வருகின்றனர். டில்லி மக்கள் 5 ஆண்டுகளாக கடினமாக உழைத்து முன்னேறியிருக்கிறார்கள்.அதனை அவமதிக்காதீர்கள்.

விருந்தினர்கள் கடவுளை போன்றவர்கள் என்ற சமஸ்கிருத ஸ்லோகத்தின் படி, அவர்கள் அனைவருக்கும் டில்லி தரிசனம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அக்சர்தாம், தாமரை கோயில் போன்ற வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை சுற்றிப்பாருங்கள். இவ்வாறு கெஜ்ரிவால் பதிவிட்டுள்ளார்.

