'சூப்பர்' ஓவரில் இந்தியா வெற்றி: 'டுவென்டி-20' கோப்பை வென்று சாதனை

ஹாமில்டன்: மூன்றாவது டுவென்டி-20 போட்டியில் அசத்திய இந்திய அணி, 'சூப்பர் ஓவரில்' வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் நியூசிலாந்து மண்ணில் முதன் முறையாக 'டுவென்டி-20' கோப்பை வென்று சாதனை படைத்தது.



நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட 'டுவென்டி-20' தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் இரு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி 2-0 என தொடரில் முன்னிலை பெற்றது. இரு அணிகள் மோதிய மூன்றாவது போட்டி ஹாமில்டன் செடான் பார்க் மைதானத்தில் நடந்தது. 'டாஸ்' வென்ற நியூசிலாந்து அணி கேப்டன் வில்லியம்சன், பீல்டிங் தேர்வு செய்தார். இந்திய அணியில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை.





இந்திய அணிக்கு ரோகித் சர்மா, லோகேஷ் ராகுல் ஜோடி நல்ல துவக்கம் கொடுத்தது. பென்னெட்டின் 2வது ஓவரில் மூன்று சிக்சர், இரண்டு பவுண்டரி விளாசினார் ரோகித். இந்த ஓவரில் மட்டும் 27 ரன்கள் எடுக்கப்பட்டன. ரோகித் (23 பந்து) அரைசதம் எட்டினார். ராகுல் 29 ரன் எடுத்தார்.





ரோகித் அரைசதம்

ரோகித் 65 ரன்னுக்கு அவுட்டாக, அடுத்த இரண்டாவது பந்தில் துபேயும் (3) கிளம்பினார். ஸ்ரேயாஸ் (17), கோஹ்லி (38) சற்று உதவினர். இந்திய அணி 20 ஓவரில் 5 விக்கெட்டுக்கு 179 ரன்கள் எடுத்தது. ஜடேஜா (10), மணிஷ் பாண்டே (14) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.



நியூசிலாந்து அணிக்கு கப்டில், மன்ரோ ஜோடி துவக்கம் கொடுத்தது. கப்டில் 31 ரன்னுக்கு அவுட்டாக, மன்ரோவை (14) ஜடேஜா வெளியேற்றினார். சான்ட்னர் (9) நீடிக்கவில்லை. ஷமி பந்தில் சிக்சர் அடித்த வில்லியம்சன் அரைசதம் விளாசினார். தொடர்ந்து ஜடேஜா ஓவரிலும் 2 சிக்சர் அடிக்கப்பட, நியூசிலாந்து வெற்றியை நெருங்கியது.







ஷமி கலக்கல்

கிராண்ட்ஹோம் (5) கைவிட்ட போதும், கடைசி ஓவரில் நியூசிலாந்து வெற்றிக்கு 9 ரன் தேவைப்பட்டன. ஷமி வீசிய 20வது ஓவரின் முதல் பந்தில் சிக்சர் அடித்த ராஸ் டெய்லர், அடுத்த பந்தில் 1 ரன் எடுத்தார். 3வது பந்தில் வில்லியம்சன் (95) அவுட்டானார். 4, 5வது பந்தில் செய்பெர்ட் ஒரு ரன் மட்டும் எடுத்தார். கடைசி பந்தில் ராஸ் டெய்லர் (17) போல்டாக. நியூசிலாந்து 20 ஓவரில் 6 விக்கெட்டுக்கு 179 ரன் எடுத்தது. இரு அணிகளும் ஒரே ஸ்கோர் எடுக்க, போட்டி 'டை' ஆனது.



வெற்றியாளரை முடிவு செய்ய போட்டி 'சூப்பர்' ஓவருக்கு சென்றது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு ஓவர் வழங்கப்படும். இந்தியா சார்பில் பும்ரா பந்து வீசினார். நியூசிலாந்து தரப்பில் வில்லியம்சன், கப்டில் களமிறங்கினர். வில்லியம்சன் தலா ஒரு சிக்சர், பவுண்டரி அடிக்க, நியூசிலாந்து 17 ரன் எடுத்தது.







ரோகித் சிக்சர்

18 ரன் எடுத்தால் வெற்றி என களமிறங்கியது இந்தியா. சவுத்தீ வீசிய முதல் 2 பந்தில் ரோகித் 3 ரன் எடுத்தார். 3வது பந்தில் பவுண்டரி அடித்த ராகுல், அடுத்து ஒரு ரன் எடுத்தார். கடைசி 2 பந்தில் 10 ரன் தேவைப்பட்டன. 5வது பந்தில் ரோகித் சிக்சர் அடிக்க, டென்ஷன் எகிறியது. கடைசி பந்தில் 4 ரன் தேவை என்ற நிலையில் ரோகித் மீண்டும் ஒரு சிக்சர் அடிக்க இந்தியா 'சூப்பர்' வெற்றி பெற்றது. நியூசிலாந்து மண்ணில் முதன் முறையாக 'டுவென்டி-20' கோப்பை வென்று (3-0) அசத்தியது.

