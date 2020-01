தேசவிரோத செயல்பாடு: மாணவர்களுக்கு மும்பை ஐஐடி எச்சரிக்கை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை : தேச விரோத மற்றும் சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடும் மாணவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மும்பை ஐஐடி நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது.



கடந்த மாதம் ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா பல்கலை மற்றும் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலை., ஆகியவற்றில் மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை எதிர்த்து மெழுவர்த்தி ஏந்திய பேரணி நடத்த மும்பை ஐஐடி மாணவர்கள் திட்டமிட்டிருந்தனர். இந்நிலையில் ஜன.,28 ம் தேதி 15 முக்கிய அம்சங்களுடன் கூடிய எச்சரிக்கை அறிவிப்பை கல்லூரி நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.







அதில், விடுதி விதிமுறைகள் கடுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. விடுதியின் அமைதியான சூழலை பாதிக்கும் வகையில் எந்த பேச்சுக்களோ, விளையாட்டோ, இசை வாத்தியங்கள் வாசிப்பது போன்ற எந்த செயல்பாடுகளில் மாணவர்கள் ஈடுபடக் கூடாது. கல்லூரி மற்றும் விடுதி நிர்வாகத்தின் அனுமதியின்றி எந்த போஸ்டரும் ஒட்டக்கூடாது. அமைதியை கெடுக்கும் வகையில் மாணவர்கள் ஒன்றுக் கூடக் கூடாது. கல்லூரி வளாகத்திற்கு வெளியிலேயே மாணவர்கள் தங்களின் அரசியல் சார்ந்த உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

