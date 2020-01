பிரசாந்த் கிஷோர் கட்சியிலிருந்து நீக்கம்: நிதிஷ்குமார் அதிரடி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

பாட்னா: பிரசாந்த் கிஷோரை ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியில் இருந்து நீக்குவதாக அக்கட்சியின் தலைவரும் பீகார் முதல்வருமான நிதிஷ்குமார் இன்று (ஜன.,29) அறிவித்துள்ளார்.





கடந்த சில நாட்களாக பிரசாந்த் கிஷோருக்கும் முதல்வர் நிதிஷ்குமாருக்கும் இடையே குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் தொடர்பாக கருத்து மோதல் ஏற்பட்டது. பிரசாந்த் குறித்து கருத்து தெரிவித்த நிதிஷ் யார் வேண்டுமானாலும் கட்சியை விட்டு செல்லலாம் என்றார். இந்நிலையில், பிரசாந்த் கிஷோர் மற்றும் பவன் வர்மா ஆகியோரை கட்சி தலைவரும், பீகார் முதல்வருமான நிதிஷ் குமார் வெளியேற்றியுள்ளார்.

தேர்தல் வியூக நிபுணர் என, கூறப்படும் பிரசாந்த் கிஷோர், 2014 லோக்சபா தேர்தலில், பா.ஜ., பெற்ற வெற்றியின் பின்னணியில் இருந்ததாக கூறப்பட்டது. பிரசாரம் எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும்; அதற்கான முறைகள் என்ன; எங்கே மேடையிட்டு எப்படி பேசுவது; சமூக வலைதளங்கள் மூலம் பிரசாரம் செய்வது போன்ற நுணுக்கங்களை, பா.ஜ., சிறப்பாக செய்தது.







கடந்த, 2015ல் நடந்த, பீஹார் சட்டசபை தேர்தலில், கிஷோரின் வியூகத்தால், ஐக்கிய ஜனதா தள தலைவர் நிதிஷ் குமார் மீண்டும் முதல்வர் ஆனார். இதற்கு பரிகாரமாக, 2018ல், பிரசாந்த் கிஷோர், ஐக்கிய ஜனதா தள மாநில துணை தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.



இந்நிலையில் பிரசாந்த கிஷோர் கட்சியை விட்டு வெளியேற முடிவு செய்ததாக தகவல் வெளியானது. இது தொடர்பாக முதல்வர் நிதிஷ்குமார் அளித்த பேட்டியில், ‛மத்திய அமைச்சரான அமித்ஷா கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் பிராசந்த் கிஷோரை கட்சியில் சேர்த்தோம். அவருக்கு கட்சியில் உயர் பொறுப்பும் அளிக்கப்பட்டது. அவர் கட்சியில் தொடர்ந்து இருப்பதும் வெளியேற இருப்பதும் தனிப்பட்ட முடிவு. விரும்பினால் அவர் கட்சியை விட்டு தாராளமாக விலகிக்கொள்ளலாம்.' இவ்வாறு நிதிஷ்குமார் கூறினார்.







இந்நிலையில் பிரஷாந்த் கிஷோரை ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியில் இருந்து நீக்குவதாக நிதிஷ்குமார் அறிவித்துள்ளார். கட்சி விரோத செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டதால் அவர் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்படுவதாகவும் நிதிஷ்குமார் விளக்கம் அளித்திருந்தார்.



கட்சியில் இருந்து நீக்கப்படுவதாக நிதிஷ்குமார் அறிவித்த சிறிது நேரத்திலேயே டுவீட் செய்திருந்த பிரசாந்த் கிஷோர், மிக்க நன்றி. நிதிஷ் குமார் தொடர்ந்து பீகார் முதல்வர் இருக்கையில் நீடித்திருக்க இறைவனை வேண்டுகிறேன். கடவுள் ஆசீர்வதிக்கட்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

