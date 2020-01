நாடகம் நடிக்கும் ஆம்ஆத்மி: அமித்ஷா தாக்கு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: ஆம்ஆத்மி, விளம்பரத்திற்காக நாடகம் நடிப்பதாகவும், டில்லி காற்றில் விஷம் கலந்துள்ளதாகவும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார்.



டில்லியில் 70 தொகுதிகளுக்கான சட்டசபை தேர்தல் பிப்.,08 ல் நடக்கிறது. இதற்காக முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையிலான ஆம்ஆத்மி, பாஜ., காங்., உள்ளிட்ட கட்சியினர் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பாஜ., வேட்பாளர்களை ஆதரித்து நஜப்கர் பகுதியில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பொதுக்கூட்டத்தில் பிரசாரம் செய்தார். அவர் பேசியதாவது:







யமுனை நதியை தூய்மையாக்குவோம் என ஆம்ஆத்மி கூறிவருகிறது. கெஜ்ரிவால் அவர்களே, உங்கள் சட்டையை கழற்றி, யமுனை நதியில் மூழ்கடித்து பார்க்க வேண்டும் என சவால் விடுக்கிறேன். நதியின் தற்போதைய நிலையை அப்போது உணர்வீர்கள். அதேபோல், டில்லி காற்றை தூய்மையாக்குவதாகவும் சொல்கிறார்கள். அவர்கள், விளம்பரத்திற்காக நாடகம் நடிக்கின்றனர். காற்று மாசுவிற்கு காரணம் கெஜ்ரிவால் அரசின் செயலற்ற தன்மை தான். டில்லி காற்றில் விஷம் கலந்துள்ளது.

Advertisement