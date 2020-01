ஜிஎஸ்டி வரம்பிற்குள் இயற்கை எரிவாயு; பெட்ரோலிய அமைச்சகம் ஆதரவு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : இயற்கை எரிவாயுவை ஜி.எஸ்.டி., வரம்புக்குள் கொண்டுவர பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சகம் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.





நாடு முழுவதும் ஜி.எஸ்.டி., அமல்படுத்தப்பட்டது முதல், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் விதித்து வந்த 17 மறைமுக வரிகள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டன. கச்சா எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயு, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல், விமான எரிபொருள் ஆகியவற்றிற்கு வரி விதிப்பதன் மூலம் மாநில அரசுகளுக்கு அதிக வருமானம் கிடைப்பதால் அதனை ஜி.எஸ்.டி., வரம்புக்குள் கொண்டுவரப்படவில்லை. தொடர்ந்து இயற்கை எரிவாயுவின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்கும் நோக்கில் பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சகம் அறிக்கை வெளியிட்டது.



அதில் கூறப்பட்டதாவது : இயற்கை எரிவாயுவுக்கு மாநிலங்கள் 3 முதல் 20 சதவீதம் வரை மதிப்பு கூட்டு வரியும் (வாட்) அத்துடன் கலால் வரியும் விதிக்கப்படுகின்றன. இயற்கை எரிவாயு ஜி.எஸ்.டிக்குள் கொண்டுவரப்பட்டால் நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான வரி விதிக்கப்படும். இதனையொட்டி பல்வேறு நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. இயற்கை எரிவாயு, மக்களின் சுகாதாரத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் எவ்வித பாதிப்பையும் உண்டாக்காது. இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.









இந்நிலையில் இயற்கை எரிவாயுவை ஜிஎஸ்டி வரம்பிற்குள் கொண்டுவர பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சரான தர்மேந்திர பிரதானும் ஆதரவு தெரிவித்தார். இது தொடர்பாக அவர் கூறுகையில், இயற்கை எரிவாயும், விமான எரிபொருளும் ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் கொண்டு வரப்படும் என நம்புகிறோம். இயற்கை எரிவாயுவை ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் கொண்டு வருவது அதன் பயன்பாட்டை அதிகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், அதன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் உதவும். இதன் மூலம் திரவ இயற்கை எரிவாயு இறக்குமதியும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடா்பாக ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூடிய விரைவில் முடிவெடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு தெரிவித்தார்.



விமான எரிபொருளை ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் கொண்டுவர வேண்டுமென விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகமும் தொடா்ந்து வலியுறுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

