எந்த நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் அபாயம் ?

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டனைச் சேர்ந்த சவுத்ஹாம்ப்டன் பல்கலை ஆராய்ச்சியாளர்கள் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:









சீனாவில் இருந்து பல்வேறு நாடுகளுக்கு இயக்கப்படும் விமான சேவையின் அடிப்படையில் ஆராய்ந்தபோது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு எந்தெந்த நாடுகளுக்கு மிக வேகமாக பரவும் என்பதை கணித்துள்ளோம்.



அதன்படி 30 நாடுகள் 'அதிக அபாயம்' பட்டியலில் உள்ளன. இதில் தாய்லாந்து முதலிடத்தில் உள்ளது. அதற்கடுத்த இடத்தில் ஜப்பான் ஹாங்காங் உள்ளன. இந்தப் பட்டியலில் அமெரிக்கா ஆறாவது இடத்திலும் ஆஸ்திரேலியா 10வது இடத்திலும் பிரிட்டன் 17வது இடத்திலும் இந்தியா 23வது இடத்திலும் உள்ளன.







அதேபோல் அதிகம் பாதிக்கப்படும் முக்கிய நகரங்கள் பட்டியலில் தாய்லாந்தின் பாங்காக்முதலிடத்தில் உள்ளது. ஹாங்காங் தைவானின் தைபே அதற்கடுத்த இடங்களில் உள்ளன. முதல் 20 நகரங்கள் பட்டியலில் சிட்னி நியூயார்க் லண்டன் ஆகியவையும் இடம்பெற்றுள்ளன. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Advertisement